FICO recule suite aux révisions à la baisse de Wall Street

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26 octobre - ** Le géant de la notation de crédit Fair Isaac Corporation FICO.N voit son titre chuter de 9,2 % lundi avant l'ouverture, à 739,94 dollars, après que des analystes ont abaissé leur recommandation et revu à la baisse leurs objectifs de cours

** Wells Fargo a abaissé sa note de « surpondérer » à « neutre » et a ramené son objectif de cours de 800 $ à 735 $, suite à l'annonce par FICO de tarifs pour 2027 inférieurs aux attentes

** Vendredi en fin de journée, la société a annoncé qu’elle maintiendrait le prix de gros de ses prêts hypothécaires à 10 dollars pour les prêteurs inscrits à son programme « Preferred Program », en échange d’un engagement à utiliser le score FICO dans 100 % des cas

** Wells Fargo indique qu’elle s’attendait auparavant à ce que FICO augmente ses tarifs de manière significative en 2027, ajoutant que ses analyses « suggéraient que la plupart des prêteurs continueraient à consulter à la fois le score FICO et le VantageScore (VS) afin de contourner les règles des agences gouvernementales de crédit (GSE) »

** Cependant, Wells Fargo prévoit désormais une « adoption significative » du programme « Preferred » de FICO, ce qui devrait contribuer à maintenir l’utilisation du score FICO, tout en limitant le potentiel de hausse des bénéfices

** JP Morgan maintient sa recommandation « neutre » et abaisse son objectif de cours de 1 530 $ à 900 $, estimant que, sans hausses significatives des tarifs des scores hypothécaires, FICO semble se diriger vers une croissance de son chiffre d’affaires se situant autour d’un pourcentage à un chiffre moyen

** BMO abaisse son objectif de cours de 1 150 $ à 897 $

** La recommandation moyenne de 23 courtiers est « acheter »; l’objectif de cours médian s’établit à 951,50 dollars, selon les données de LSEG

** En début de mois, FICO a annoncé qu’elle allait réduire ses effectifs de 15 % dans le cadre d’une restructuration axée sur l’IA

** Le mois dernier, l’Agence fédérale américaine de financement du logement (FHFA) a ordonné aux géants du crédit hypothécaire Fannie Mae et Freddie Mac d’autoriser tous les prêteurs à utiliser VantageScore, un modèle concurrent de notation de crédit développé par Equifax EFX.N , Experian

EXPN.L et TransUnion TRU.N

** Le 29 septembre, l'action FICO a chuté d'environ 27 % après que le directeur de la FHFA, Bill Pulte, a déclaré que Fannie Mae et Freddie Mac adopteraient une grille tarifaire unique pour les scores VantageScore et FICO

** À la clôture vendredi, le titre avait perdu 52 % depuis le début de l’année