FICHE D'INFORMATION-Quelles sont les dernières nouvelles concernant les procès liés aux allégations selon lesquelles les réseaux sociaux seraient néfastes pour les enfants ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour du montant de l'accord au paragraphe 1, ajout de précisions au paragraphe 11)

Meta Platforms META.O a conclu mercredi un accord avec l'ensemble des États et territoires américains et versera jusqu'à 18 milliards de dollars pour régler le litige engagé par les États contre l'entreprise au sujet des préjudices causés aux enfants par les réseaux sociaux.

Les entreprises de réseaux sociaux, notamment YouTube de Google GOOGL.O , ByteDance (la société mère de TikTok) et Snap Inc SNAP.N , font face à des milliers de poursuites judiciaires intentées par des États, des districts scolaires et des particuliers, qui leur reprochent d’avoir intentionnellement conçu leurs plateformes pour rendre les jeunes utilisateurs accros.

Ces entreprises ont nié les allégations selon lesquelles leurs produits auraient contribué à la dépression, à l’anxiété, aux problèmes d’image corporelle et à une crise plus générale de santé mentale chez les jeunes, affirmant qu’elles prennent des mesures pour protéger les plus jeunes utilisateurs sur leurs plateformes.

Elles ont également fait valoir que l’article 230 du Communications Decency Act les protège contre les poursuites liées au contenu publié par leurs utilisateurs. Mais ces poursuites judiciaires accentuent la pression sur les entreprises de réseaux sociaux, alors que les législateurs envisagent des règles plus strictes visant à protéger les jeunes utilisateurs.

Voici un aperçu de l’état actuel des procédures judiciaires devant les tribunaux américains.

POURSUITES AU NIVEAU DES ÉTATS

Presque tous les États du pays ont intenté des poursuites contre des entreprises de réseaux sociaux telles que Meta ou TikTok en raison de l’impact présumé de ces plateformes sur les enfants. Ces poursuites visent à obtenir des dommages-intérêts ou des sanctions financières, ainsi que des ordonnances judiciaires enjoignant aux entreprises d’apporter des modifications significatives à leurs plateformes.

L’accord conclu entre Meta et les États américains oblige l’entreprise à imposer des limites quotidiennes par défaut et des blocages nocturnes aux adolescents utilisant ses plateformes de réseaux sociaux.

Le procès devant le tribunal fédéral de Californie, qui a débuté le 12 août, portait sur les allégations formulées par les procureurs généraux du Colorado, de Californie, du Kentucky et du New Jersey, selon lesquelles Meta aurait conçu ses plateformes pour maintenir les jeunes utilisateurs sous dépendance et aurait induit les consommateurs en erreur quant à leur sécurité.

Il a également porté sur les allégations de 29 États selon lesquelles l’entreprise aurait illégalement collecté et utilisé les données d’enfants, en violation de la loi fédérale.

Cet accord met également fin à un procès devant un tribunal d’État à Nashville, dans le Tennessee, concernant les allégations de l’État selon lesquelles Meta aurait enfreint sa loi sur la protection des consommateurs.

Une action en justice intentée par l’État du Nouveau-Mexique contre Meta accusait l’entreprise de ne pas avoir protégé les jeunes utilisateurs contre l’exploitation sexuelle sur Instagram, Facebook et WhatsApp, et d’avoir induit les consommateurs en erreur quant à la sécurité de ces plateformes.

En mars, les jurés ont condamné l’entreprise à verser 375 millions de dollars au titre de sanctions civiles. Lors d’une deuxième phase de l’affaire, un juge a rendu un jugement concluant que Meta avait causé un trouble à l’ordre public dans l’État en portant préjudice à des enfants. Il a condamné l’entreprise à verser 567 millions de dollars supplémentaires et lui a ordonné de mettre en œuvre des mesures de protection des mineurs. Meta a annoncé son intention de faire appel.

POURSUITES INTENTÉES PAR LES DISTRICTS SCOLAIRES

Plus de 1 000 districts scolaires à travers le pays ont intenté des poursuites judiciaires, affirmant que ces entreprises avaient conçu leurs plateformes pour rendre les jeunes utilisateurs dépendants, contribuant ainsi à l’anxiété, à la dépression et à l’automutilation, et laissant aux écoles le soin de gérer les conséquences.

Les établissements scolaires réclament une indemnisation pour les dépenses qu’ils affirment avoir engagées afin de faire face aux effets des réseaux sociaux sur les élèves, ainsi que des fonds supplémentaires pour limiter cet impact à l’avenir.

Un petit district scolaire de la campagne de l’est du Kentucky avait été choisi pour être le premier à voir son affaire portée devant les tribunaux, mais la procédure prévue en juin a été annulée après que les entreprises ont conclu des accords à l’amiable avec le district. Des documents publics ont révélé que le district devait recevoir 27 millions de dollars en vertu de ces accords.

ACTIONS EN JUSTICE INDIVIDUELLES

Plus de 3 300 actions en justice, intentées pour la plupart par des particuliers contre ces entreprises, ont été regroupées devant le tribunal d’État de Los Angeles, tandis qu’un groupe plus restreint de particuliers a saisi la justice fédérale.

Lors du premier procès visant à examiner les allégations d’un particulier selon lesquelles les réseaux sociaux lui auraient causé un préjudice personnel, une jeune femme a affirmé que sa dépendance aux réseaux sociaux avait entraîné chez elle une dépression et de l’anxiété. Cette affaire a été choisie comme premier “bellwether”, ou affaire de référence, pour les dossiers regroupés devant le tribunal d’État.

Les avocats s’appuient souvent sur les verdicts rendus dans ces affaires de référence pour évaluer la manière dont les jurys pourraient considérer des plaintes similaires, ce qui les aide à estimer la valeur potentielle des autres dossiers et à orienter les négociations en vue d’un règlement à l’amiable. Snap Inc et ByteDance, la société mère de TikTok, qui étaient également parties défenderesses dans cette affaire, ont conclu un accord à l’amiable avant le procès.

En mars, un jury de Los Angeles a reconnu Meta et Google coupables de négligence et a condamné Meta à verser 4,2 millions de dollars de dommages-intérêts et Google 1,8 million de dollars. Les deux entreprises ont fait savoir qu’elles feraient appel.

Le deuxième procès concernant les plaintes d’un particulier à l’encontre de ces entreprises, prévu en juillet à Los Angeles, concernait un jeune adolescent de Floride qui affirmait avoir commencé à utiliser les réseaux sociaux vers l’âge de 8 ans et en avoir souffert de dépression et d’anxiété. Le procès a été annulé après que le plaignant eut conclu des accords à l’amiable avec TikTok , Snap et Google et eut retiré ses plaintes contre Meta quelques jours seulement avant la date du procès.

Trois autres procès phares ont été sélectionnés pour être jugés cet automne devant un tribunal de l'État de Californie, et TikTok a donné son accord de principe pour régler ces affaires, a déclaré un avocat à Reuters. Les poursuites des plaignants contre Meta, Google et Snap se poursuivront.