FICHE D'INFORMATION-Les entreprises chinoises à suivre lors de la Conférence mondiale sur la robotique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Eduardo Baptista, Laurie Chen et Che Pan

La Conférence mondiale chinoise sur la robotique s'est ouverte mercredi à Pékin, réunissant plus de 300 exposants, allant des fabricants de robots humanoïdes danseurs aux bras industriels conçus pour souder, soulever et trier des colis.

Certaines ont déjà procédé à une introduction en bourse, tandis que d’autres envisagent de le faire.

Voici 10 entreprises chinoises spécialisées dans la robotique qui présenteront leurs produits et chercheront à séduire des clients et investisseurs potentiels lors de cette conférence:

UNITREE 688836.SS

Basée à Hangzhou, Unitree s’est fait un nom grâce à ses robots qui apparaissent régulièrement dans des vidéos virales de danse, de boxe et d’arts martiaux.

Son humanoïde compact R1 a été présenté à un prix de départ de 39.900 yuans (5.900 (XX,XX euros) dollars), tandis que le modèle H1, plus avancé, est proposé sur la boutique officielle d’Unitree au prix de 90.000 (XX,XX euros) dollars.

Cette semaine, l’entreprise a dévoilé en avant-première “Superman”, affirmant que ce robot est capable d’effectuer un saut vertical de 2 mètres (6,6 pieds) et d’atteindre une vitesse maximale de 12,66 mètres par seconde.

UBTECH ROBOTICS 9880.HK

Le Walker C1 d'UBTECH est un humanoïde de taille réelle conçu pour le service et l'interaction plutôt que pour le travail en usine, avec des applications telles que l'accueil et les environnements en contact avec le public.

DEEP ROBOTICS

Les quadrupèdes de cette start-up basée à Hangzhou sont déjà largement déployés dans le cadre d’opérations de recherche, d’inspection et de secours d’urgence en Chine.

La demande d'introduction en bourse de la société sur le STAR Market de Shanghai a été acceptée en mai.

LEJU ROBOTICS

Le KUAVO de Leju est un humanoïde bipède destiné aux tâches industrielles et de service qui, selon l’entreprise, peut être associé au modèle d’IA incarnée Pangu de Huawei.

Soutenue par le géant technologique Tencent 0700.HK , la start-up a déposé en mai une demande d’introduction en bourse à Shenzhen, après avoir levé environ 200 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars lors d’un tour de table en octobre dernier.

GALBOT

Le G1 de Galbot est équipé de roues plutôt que de jambes, ainsi que d’un torse articulé et de deux bras permettant de réapprovisionner les rayons, de récupérer des médicaments ou de déplacer des marchandises en entrepôt. Il pèse 92,5 kg, peut porter 5 kg par bras et dispose d’une autonomie de huit heures, selon l’entreprise.

X SQUARE

X Square commercialise autant son logiciel que son robot. Son modèle WALL-B identifie, prélève et réoriente des colis en désordre avant de les acheminer vers un convoyeur. L’entreprise a indiqué qu’un test diffusé en direct avait permis de traiter 1.816 colis par heure avec une précision supérieure à 98 %.

FOURIER INTELLIGENCE

Le “care-bot” GR-3 de Fourier est conçu pour paraître moins mécanique que les humanoïdes d’usine. Ce robot de taille humaine (165 cm (5 pieds 5 pouces) et pesant 71 kg présente un revêtement souple ainsi que des capacités d’interaction visuelle et tactile. Il est destiné à l’accompagnement, aux services publics, à l’éducation et aux soins aux personnes âgées.

LIMX DYNAMICS

Cette start-up basée à Shenzhen est spécialisée dans les robots humanoïdes polyvalents et les logiciels d'IA incarnée. Soutenue par Alibaba 9988.HK et JD.com 9618.HK , son tout dernier humanoïde, Luna, est conçu pour attirer les foules dans les centres commerciaux, les musées et les parcs d'attractions.

Cet humanoïde de 160 cm est capable d’apprendre des mouvements à partir de vidéos et d’exécuter des enchaînements synchronisés.

En Chine, son prix de vente au public est fixé à 298.000 RMB. Les 100 premiers clients bénéficieront d’une remise de 40.000 RMB valable pour une durée limitée, dans la limite des stocks disponibles, selon une publication de l’entreprise sur LinkedIn.

ROBOTERA

L'humanoïde L7 de Robotera est destiné à la logistique et à la fabrication, tandis que sa main agile XHAND 1 est équipée de capteurs tactiles permettant une préhension délicate.

SIASUN ROBOT AND AUTOMATION 300024.SZ

Contrairement aux nouveaux venus sur le marché des humanoïdes, la société SIASUN, cotée à la Bourse de Shenzhen, est un fournisseur de longue date dans le domaine de l’automatisation industrielle. Son bras industriel SR270A peut soulever 270 kg, atteindre une portée de 2,7 mètres et est conçu pour charger, souder et assembler des pièces lourdes.