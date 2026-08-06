FICHE D'INFORMATION-Les défis auxquels est confronté le nouveau directeur général d'Air India, Tewolde Gebremariam

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Air India, détenue par le groupe Tata et Singapore Airlines SIAL.SI , a nommé Tewolde Gebremariam au poste de nouveau directeur général , alors que la compagnie aérienne indienne est confrontée à une multitude de défis, allant de pertes record à des manquements en matière de sécurité qui ont suscité une surveillance réglementaire accrue.

Voici les principaux défis auxquels doit faire face l’ancien directeur général d’Ethiopian Airlines:

SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ L’accident d’un Boeing 787 d’Air India à Ahmedabad en juin 2025, qui a coûté la vie à 260 personnes, a renforcé la surveillance des opérations et de la culture de sécurité de la compagnie aérienne. Les autorités de régulation indiennes ont adressé une réprimande à Air India pour des manquements, notamment l’exploitation d’un Airbus A320 sur plusieurs vols sans certificat de navigabilité valide et pour ne pas avoir effectué les vérifications requises des équipements d’urgence, a rapporté Reuters. La compagnie aérienne a reconnu , en décembre, qu’elle devait améliorer de toute urgence la rigueur de ses processus, la communication et sa culture de conformité.

ENDIGUER DES PERTES RECORD Le groupe Air India a enregistré des pertes de plus de 2 milliards de dollars au cours de l’exercice 2025-2026 clos en mars, contre une perte d’environ 1,13 milliard de dollars l’année précédente. La compagnie aérienne n’a pas dégagé de bénéfice depuis son retour au secteur privé en 2022. L’auditeur de Singapore Airlines (SIA) a signalé des indicateurs laissant penser que son investissement dans la compagnie pourrait être déprécié en raison de conditions d’exploitation difficiles et d’incertitudes géopolitiques, bien que SIA ait déclaré qu’une évaluation formelle avait conclu qu’aucune dépréciation n’était justifiée.

PERTURBATIONS GÉOPOLITIQUES ET RÉSEAU NON RENTABLE

L’interdiction par le Pakistan, depuis avril 2025, de l’utilisation de son espace aérien par les compagnies aériennes indiennes, suivie par la guerre au Moyen-Orient, a contraint Air India à exploiter des liaisons plus longues, à annuler des vols et à réduire certaines de ses liaisons internationales les plus importantes. Ces perturbations ont permis à des transporteurs étrangers de se développer.

MODERNISATION DE LA FLOTTE

Air India a hérité d’une flotte vieillissante et de cabines obsolètes après des années de déclin sous le régime de la propriété d’État. Son programme de rénovation de l’intérieur des appareils a été retardé par des pénuries de sièges, de composants et d’autres fournitures. La compagnie aérienne a achevé la modernisation des cabines de l’ensemble de ses 27 Airbus A320neo de première génération et procède actuellement à la mise à niveau de sa flotte d’appareils à fuselage large. Air India compte plus de 500 appareils en commande. Reuters a rapporté en juin que la compagnie cherchait à reporter les livraisons de centaines d’avions Airbus et Boeing, alors que Tata poussait la compagnie à réduire ses coûts et à limiter ses pertes record.

Sous la direction de Campbell Wilson, le prédécesseur de Tewolde, Tata a consolidé ses activités aériennes en fusionnant Vistara avec Air India et en regroupant ses compagnies low-cost sous la bannière Air India Express. Le président de Tata Sons, N. Chandrasekaran, a déclaré que la compagnie aérienne entrait dans une “ère critique de mise en œuvre et d’expansion”.