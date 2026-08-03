FICHE D'INFORMATION-Les attaques ukrainiennes contre des sites énergétiques russes : quelles sont les cibles touchées ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dernières informations sur les frappes)

Les forces ukrainiennes mènent des frappes contre les infrastructures énergétiques russes dans le cadre de ce que Kyiv qualifie d’effort visant à priver la Russie des ressources nécessaires au financement de son militaire .

Voici un résumé des attaques — en commençant par les plus récentes — et de leurs conséquences:

SARATOV Les forces ukrainiennes ont attaqué le 2 août la raffinerie de pétrole de Saratov, propriété de Rosneft, dans le sud-ouest de la Russie, a déclaré l'armée de Kyiv . La raffinerie de pétrole russe de Saratov a cessé ses activités de traitement du pétrole le 9 juillet à la suite des dégâts causés par une précédente attaque de drones, ont indiqué deux sources. En 2024, l'usine a traité 5,8 millions de tonnes de pétrole.

VOLGOGRAD Une attaque de drone a provoqué l'incendie d'une installation énergétique et d'entrepôts dans la région de Volgograd, dans le sud de la Russie, le 31 juillet, blessant cinq personnes, a déclaré le gouverneur régional, Andreï Bocharov , sans toutefois donner plus de détails sur l'étendue des dégâts. En 2024, la raffinerie de Lukoil a traité 13,5 millions de tonnes de pétrole.

RYAZAN La raffinerie de Ryazan, en Russie, l’une des plus grandes du pays, a interrompu le traitement du pétrole brut le 29 juillet à la suite d’une attaque de drone et pourrait rester à l’arrêt pendant deux semaines, ont indiqué à Reuters deux sources du secteur . La raffinerie a traité 13,1 millions de tonnes de pétrole brut en 2024.

PERM Une attaque de drone ukrainien a provoqué un incendie à la raffinerie de Perm de Lukoil, endommageant et forçant la fermeture de l’une de ses unités de distillation de brut (CDU), ont indiqué à Reuters deux sources du secteur .

En 2024, la raffinerie a traité environ 12,6 millions de tonnes de pétrole.

TIOUMEN Une frappe de drone ukrainien a provoqué un incendie à la raffinerie de Tioumen, en Sibérie occidentale, à plus de 2 000 km (1 200 miles) de l’Ukraine; l’incendie a ensuite été maîtrisé, ont déclaré les autorités russes le 25 juillet. La raffinerie a interrompu ses activités après l'attaque, ont indiqué des sources .

Elle traite environ 6 millions de tonnes de pétrole brut par an.

IAROSLAVL Les forces ukrainiennes ont attaqué des installations pétrolières russes à Iaroslavl, situées à environ 250 km (160 miles) au nord-est de Moscou, le 27 juillet, a déclaré le président Volodymyr Zelenskiy.

La raffinerie de Iaroslavl dispose d’une capacité de traitement de 15 millions de tonnes par an.

SALAVAT Le complexe pétrochimique de Salavat, situé dans la région de l’Oural au Bachkortostan , a interrompu ses activités le 14 juillet à la suite d’une attaque de drones ukrainiens, ont indiqué des sources industrielles .

AFIPSKY Un incendie s'est déclaré à la raffinerie de pétrole d'Afipsky, dans la région de Krasnodar, au sud de la Russie, à la suite de la chute de débris de drone , ont indiqué les services d'urgence le 14 juillet. La raffinerie peut traiter plus de 9 millions de tonnes de pétrole par an.

SYZRAN La raffinerie russe de Syzran, située sur la Volga dans la région de Samara, a interrompu ses activités après qu’une attaque de drone le 12 juillet a endommagé une unité de traitement primaire , ont indiqué des sources du secteur. Le 21 mai, des drones ukrainiens avaient également frappé cette raffinerie appartenant à Rosneft. La raffinerie avait alors interrompu ses activités après que l’attaque eut endommagé une unité de traitement principale. Elle avait déjà suspendu ses activités de raffinage à la suite d’attaques survenues le 18 avril.

La raffinerie dispose d’une capacité de traitement de 8,5 millions de tonnes par an.

ILSKY La raffinerie de pétrole russe d’Ilsky, située dans la région méridionale de Krasnodar, a pris feu à la suite d’une attaque de drone, ont déclaré des responsables locaux le 10 juillet .

La capacité nominale de la raffinerie est supérieure à 6 millions de tonnes métriques de pétrole par an.

OMSK Des drones ukrainiens ont frappé la raffinerie d’Omsk le 6 juillet, provoquant un incendie. Les défenses aériennes russes ont détruit la plupart des drones, a déclaré le gouverneur Vitaly Khotsenko. L’ampleur des dégâts subis par la raffinerie n’a pas pu être immédiatement évaluée.

La capacité nominale de la raffinerie d'Omsk est d'environ 22 millions de tonnes de pétrole par an.

NORSI Des drones ukrainiens ont frappé NORSI, la quatrième plus grande raffinerie de pétrole de Russie, détenue par Lukoil LKOH.MM , pour la deuxième fois le 2 juillet, et le traitement du brut a été suspendu , selon certaines sources.

Elles ont indiqué que l’attaque avait endommagé une unité de raffinage principale, la CDU-6, qui est habituellement capable de traiter 25 700 tonnes par jour, soit 53 % de la capacité totale de la raffinerie.

NORSI, deuxième producteur russe d’essence, peut traiter 16 millions de tonnes de pétrole par an.

Oufa

Les forces ukrainiennes ont frappé pour la deuxième fois, le 1er juillet, une raffinerie de pétrole située dans la ville d’Oufa, près des montagnes de l’Oural. Cette raffinerie peut traiter plus de 7 millions de tonnes de pétrole par an.

MOSCOU La raffinerie de pétrole de Moscou a interrompu ses activités après une attaque de drone ukrainien le 16 juin, selon certaines sources. Le 18 juin, une autre attaque a endommagé des unités de traitement et provoqué plusieurs incendies.

Située dans le district de Kapotnya, au sud-est de la capitale, cette installation dispose d’une capacité annuelle d’environ 11 millions de tonnes de pétrole.

PORTS/INSTALLATIONS PÉTROLIÈRES

Le Consortium du pipeline de la mer Caspienne (CPC) a cessé de recevoir du pétrole à partir du 20 juillet, suite à la suspension des chargements due à des attaques contre des pétroliers à son terminal de la mer Noire. Le pipeline du CPC fonctionnait normalement et les navires étaient en cours de chargement, a déclaré vendredi dernier le directeur général de Chevron CVX.N . Des drones ukrainiens ont frappé la plate-forme pétrolière de Filanovsky, appartenant à la société russe Lukoil LKOH.MM , en mer Caspienne, a indiqué le service de sécurité de Kyiv le 25 juillet. L’Ukraine a frappé deux dépôts pétroliers russes dans les régions de Tver et de Stavropol, tous deux situés à environ 500 km (310 miles) de la ligne de front, a déclaré le président Volodymyr Zelenskiy le 9 juillet . Le 8 juillet , des drones ukrainiens ont frappé la station de pompage de Krasnodarskaya, qui fait partie de la chaîne d’approvisionnement en gaz naturel vers la Turquie via le gazoduc Blue Stream, mais l’approvisionnement en gaz n’a pas été affecté. Des drones ukrainiens ont frappé une station de pompage de pétrole dans la région russe du Bachkortostan, à plus de 1 500 km (930 miles) de la frontière, a indiqué Kyiv le 8 juillet. Les attaques de drones ukrainiens du 6 juillet ont endommagé les ports de Vysotsk et d’Oust-Louga sur la mer Baltique, un important point d’exportation de pétrole, et provoqué une coupure d’électricité dans la ville criméenne de Sébastopol, qui abrite la flotte russe de la mer Noire, ont indiqué les autorités. Un complexe de chargement a pris feu dans le port de Novorossiisk, sur la mer Noire, à la suite d’une attaque de drone, ont indiqué les autorités le 8 juin .