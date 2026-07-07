FICHE D'INFORMATION-L'Ukraine attaque des sites énergétiques russes : quels sont ceux qui ont été touchés ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les nouvelles cibles touchées au cours de la semaine écoulée)

Des drones ukrainiens ont frappé cette semaine la plus grande raffinerie de pétrole russe, située à Omsk, au cœur de la Sibérie, lors de l'une des attaques à plus longue portée menées par l'Ukraine depuis le début de la guerre, ont indiqué l'armée de Kyiv et les autorités locales russes. Ces attaques de drones aggravent la pénurie de carburant en Russie, où la population fait état d’une hausse des prix et de longues files d’attente dans les stations-service de la plupart des régions.

Voici un résumé de ces attaques — en commençant par la plus récente — et de leurs conséquences:

OMSK

Des drones ukrainiens ont frappé la raffinerie d’Omsk lundi, provoquant un incendie, sans toutefois faire de victimes. Les défenses aériennes russes ont détruit la plupart des drones impliqués dans l’attaque, a déclaré le gouverneur Vitaly Khotsenko. L’ampleur des dégâts subis par la raffinerie n’était pas immédiatement connue.

La capacité nominale de la raffinerie d’Omsk est d’environ 22 millions de tonnes de pétrole par an.

NORSI

Des drones ukrainiens ont frappé NORSI, la quatrième plus grande raffinerie de pétrole de Russie, détenue par Lukoil

LKOH.MM , pour la deuxième fois le 2 juillet, entraînant la suspension du traitement du pétrole brut, selon certaines sources .

Elles ont indiqué que l’attaque avait endommagé une unité de raffinage principale, la CDU-6, qui est habituellement capable de traiter 25 700 tonnes métriques par jour, soit l’équivalent d’environ 190 000 barils, et qui représente 53 % de la capacité totale de la raffinerie.

NORSI, deuxième producteur russe d’essence, peut traiter 16 millions de tonnes de pétrole par an, soit environ 320 000 barils par jour.

SLAVYANSK

Des drones ukrainiens ont frappé des cibles russes, notamment la raffinerie de Slavyansk, située dans la région méridionale de Krasnodar, le 28 juin, ont déclaré les autorités locales .

La raffinerie de Slavyansk est une installation privée d’une capacité d’environ 100 000 barils par jour. Elle fournit du carburant destiné à la consommation intérieure et à l’exportation.

IAROSLAVL

Les forces ukrainiennes ont attaqué une raffinerie de pétrole russe à Yaroslavl , située à environ 250 km (160 miles) au nord-est de Moscou, le 6 juillet, a déclaré l'état-major ukrainien sur Telegram.

La raffinerie dispose d’une capacité de traitement de 15 millions de tonnes métriques par an, soit environ 300 000 barils par jour.

OUFA

Les forces ukrainiennes ont frappé pour la deuxième fois, le 1er juillet, une raffinerie de pétrole située dans la ville d’Oufa, près du sud de l’Oural, à environ 1 150 km (715 miles) à l’est de Moscou. Cette raffinerie peut traiter plus de 7 millions de tonnes de pétrole par an.

ORENBOURG L'armée ukrainienne a déclaré le 24 juin avoir frappé l'usine de traitement de gaz d'Orenbourg , dont la capacité est de 45 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an.

MOSCOU La raffinerie de pétrole de Moscou a interrompu ses activités après une attaque de drone ukrainien le 16 juin, ont indiqué deux sources du secteur .

Le 18 juin , une autre attaque a endommagé des unités de traitement et provoqué plusieurs incendies sur le site.

Située dans le quartier de Kapotnya, au sud-est de la capitale, cette installation dispose d’une capacité annuelle d’environ 11 millions de tonnes de pétrole.

TANECO La raffinerie TANECO, propriété de la société russe Tatneft, a interrompu ses activités après une attaque de drone le 12 juin .

TANECO est l’une des raffineries les plus avancées sur le plan technologique de Russie, équipée d’unités d’hydrocraquage, de craquage catalytique et de cokéfaction retardée.

Selon les données du secteur, TANECO a traité 17,0 millions de tonnes de pétrole brut en 2024, produisant 2,7 millions de tonnes d’essence automobile, 8,5 millions de tonnes de gazole et 1,3 million de tonnes de coke de pétrole.

KUIBYSHEV La raffinerie de pétrole de Kuibyshev, appartenant à Rosneft, a interrompu ses activités le 10 juin à la suite d’une attaque de drone.

La raffinerie de Kuibyshev a traité 4,7 millions de tonnes de pétrole brut en 2024, soit 94 400 barils par jour, produisant 0,8 million de tonnes d’essence, 1,4 million de tonnes de gazole et 1,3 million de tonnes de fioul, selon des sources du secteur.

SYZRAN Des drones ukrainiens ont frappé la raffinerie de pétrole de Syzran , propriété de la société russe Rosneft, dans la région de Samara, ont déclaré l’armée ukrainienne et le président Volodimir Zelensky le 21 mai. La raffinerie a interrompu ses activités après que l’attaque a endommagé une unité de traitement primaire, ont indiqué deux sources du secteur. Elle avait déjà suspendu ses activités de raffinage à la suite d'attaques de drones le 18 avril.

La raffinerie dispose d’une capacité de traitement de 8,5 millions de tonnes par an, soit environ 170 000 barils par jour.

En 2024, elle a transformé 4,3 millions de tonnes de brut en 800 000 tonnes d’essence, 1,5 million de tonnes de diesel et 700 000 tonnes de fioul, selon des sources du secteur.

TUAPSE L'Ukraine a frappé une raffinerie de pétrole russe dans le port de Tuapse, sur la mer Noire, le 27 mai, a déclaré l'état-major de l'armée ukrainienne . Une attaque de drone a provoqué un incendie majeur à la raffinerie le 28 avril, ont déclaré des responsables, contraignant l’installation, qui vend la majeure partie de ses produits à l’exportation, à interrompre ses activités, selon deux sources du secteur . Elle dispose d’une capacité d’environ 12 millions de tonnes par an, soit 240 000 barils par jour, et produit du naphta, du diesel, du fioul et du gazole sous vide.

PORTS/PÉTROLIERS Les attaques de drones ukrainiens du 6juillet ont endommagé les ports de Vysotsk et d’Oust-Louga, sur la mer Baltique, qui constituent un important point de sortie pour les exportations de pétrole, et provoqué une coupure d’électricité dans la ville criméenne de Sébastopol, où est basée la flotte russe de la mer Noire, ont indiqué les autorités.

Un complexe de chargement a pris feu dans le port russe de Novorossiysk, sur la mer Noire, à la suite d’une attaque de drone, ont indiqué les autorités locales le 8 juin . Un incendie s'est déclaré dans le port de Temryuk, dans le sud de la Russie, à la suite d'une attaque de drone ukrainien, ont indiqué le 29 mai les autorités régionales de la région de Krasnodar. Le 29 mai également, des installations de stockage de carburant ont pris feu à la suite d’une attaque de drones ukrainiens dans la région russe de Iaroslavl, a déclaré le gouverneur Mikhaïl Yevrayev. L’Ukraine a attaqué des ports russes de la mer Baltique et de la mer Noire, notamment le port de Primorsk, ainsi que des pétroliers et des navires militaires le 3 mai .