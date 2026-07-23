FICHE D'INFORMATION-Enquêtes réglementaires européennes de grande envergure visant les géants de la technologie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour des rubriques Alphabet, Apple, Meta et X)

Ces dernières années, les régulateurs européens ont lancé une série d’enquêtes en matière de concurrence, de protection de la vie privée et de sécurité en ligne visant les grandes entreprises technologiques. Voici quelques-unes des affaires les plus marquantes:

GOOGLE GOOGL.O

La Commission européenne a annoncé le 23 juillet avoir infligé à Google une amende totale de 890 millions d’euros (1 milliard de dollars) pour avoir enfreint les règles de l’Union européenne visant à limiter le pouvoir des géants de la tech.

La plus haute juridiction européenne a largement confirmé ce mois-ci les conclusions de l’UE selon lesquelles Google avait utilisé Android pour évincer ses concurrents, maintenant ainsi une amende antitrust de 4,1 milliards d’euros.

La Commission enquête également pour déterminer si l’utilisation par Google du contenu des éditeurs et des vidéos YouTube à des fins d’intelligence artificielle enfreint les règles de concurrence.

APPLE AAPL.O

La Commission européenne a infligé une amende de 500 millions d’euros à Apple en 2025 en vertu du Digital Markets Act (DMA).

Ce mois-ci, Apple a perdu un recours judiciaire contre les règles de l’UE désignant son App Store et son système d’exploitation iOS comme des “gardiens” soumis à des obligations spécifiques en matière de concurrence.

METAPLATFORMS META.O

Meta Platforms s’est vu infliger une amende de près de 800 millions d’euros en 2024 pour des pratiques favorisant Facebook Marketplace.

Les régulateurs de l’UE ont également examiné de près Meta au titre du DMA et du Digital Services Act (DSA), notamment en ce qui concerne son modèle publicitaire “payer ou consentir” et la protection des enfants sur Facebook et Instagram.

AMAZON.COM AMZN.O

Amazon.com a fait l’objet d’un examen réglementaire concernant les pratiques sur sa place de marché en ligne, tandis que le Tribunal de l’Union européenne a rejeté son recours contre les obligations imposées en vertu de la DSA.

MICROSOFT MSFT.O

Microsoft a évité une amende antitrust potentiellement lourde de l’UE après avoir proposé des mesures correctives concernant le regroupement de Teams avec sa suite logicielle Office.

TIKTOK ET X

TikTok et X comptent parmi les principales cibles de la loi européenne sur les services numériques (DSA).

Les autorités de régulation ont enquêté sur TikTok en raison de préoccupations liées à la sécurité en ligne et à la transparence publicitaire, tandis que X a fait l’objet d’un examen minutieux concernant la modération des contenus, la transparence et son chatbot d’intelligence artificielle Grok.

(1 dollar = 0,8769 euro)