 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

FICHE D'INFORMATION-Enquêtes réglementaires européennes de grande envergure visant les géants de la technologie
information fournie par Reuters 23/07/2026 à 16:08
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour des rubriques Alphabet, Apple, Meta et X)

Ces dernières années, les régulateurs européens ont lancé une série d’enquêtes en matière de concurrence, de protection de la vie privée et de sécurité en ligne visant les grandes entreprises technologiques. Voici quelques-unes des affaires les plus marquantes:

GOOGLE GOOGL.O

La Commission européenne a annoncé le 23 juillet avoir infligé à Google une amende totale de 890 millions d’euros (1 milliard de dollars) pour avoir enfreint les règles de l’Union européenne visant à limiter le pouvoir des géants de la tech.

La plus haute juridiction européenne a largement confirmé ce mois-ci les conclusions de l’UE selon lesquelles Google avait utilisé Android pour évincer ses concurrents, maintenant ainsi une amende antitrust de 4,1 milliards d’euros.

La Commission enquête également pour déterminer si l’utilisation par Google du contenu des éditeurs et des vidéos YouTube à des fins d’intelligence artificielle enfreint les règles de concurrence.

APPLE AAPL.O

La Commission européenne a infligé une amende de 500 millions d’euros à Apple en 2025 en vertu du Digital Markets Act (DMA).

Ce mois-ci, Apple a perdu un recours judiciaire contre les règles de l’UE désignant son App Store et son système d’exploitation iOS comme des “gardiens” soumis à des obligations spécifiques en matière de concurrence.

METAPLATFORMS META.O

Meta Platforms s’est vu infliger une amende de près de 800 millions d’euros en 2024 pour des pratiques favorisant Facebook Marketplace.

Les régulateurs de l’UE ont également examiné de près Meta au titre du DMA et du Digital Services Act (DSA), notamment en ce qui concerne son modèle publicitaire “payer ou consentir” et la protection des enfants sur Facebook et Instagram.

AMAZON.COM AMZN.O

Amazon.com a fait l’objet d’un examen réglementaire concernant les pratiques sur sa place de marché en ligne, tandis que le Tribunal de l’Union européenne a rejeté son recours contre les obligations imposées en vertu de la DSA.

MICROSOFT MSFT.O

Microsoft a évité une amende antitrust potentiellement lourde de l’UE après avoir proposé des mesures correctives concernant le regroupement de Teams avec sa suite logicielle Office.

TIKTOK ET X

TikTok et X comptent parmi les principales cibles de la loi européenne sur les services numériques (DSA).

Les autorités de régulation ont enquêté sur TikTok en raison de préoccupations liées à la sécurité en ligne et à la transparence publicitaire, tandis que X a fait l’objet d’un examen minutieux concernant la modération des contenus, la transparence et son chatbot d’intelligence artificielle Grok.

(1 dollar = 0,8769 euro)

Valeurs associées

ALPHABET-A
319,7400 USD NASDAQ +0,65%
AMAZON.COM
232,1100 USD NASDAQ -0,66%
APPLE
333,0200 USD NASDAQ +3,53%
META PLATFORMS
595,1900 USD NASDAQ -1,80%
MICROSOFT
381,7000 USD NASDAQ +0,03%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Cryptoactifs: un univers attractif mais risqué, qui impose de bien choisir ses supports, sa plateforme et la part de son épargne avant de se lancer. ( crédit photo : Getty Images/Westend61 )
    7 questions à vous poser avant d’investir dans les cryptoactifs
    information fournie par Le Particulier 25.07.2026 08:00 

    Les cryptoactifs attirent de plus en plus d’épargnants. Ce type d’investissement présente toutefois des risques élevés et reste largement méconnu des particuliers. Quel cryptoactif choisir ? Comment sélectionner la plateforme ? Comment stocker vos cryptoactifs ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump pendant le gala de la presse à Washington, le 24 juillet 2026 ( AFP / Mandel NGAN )
    Trump charge les journalistes pour son retour au gala de la presse
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:51 

    Donald Trump a multiplié les attaques frontales vendredi soir pour son retour au grand gala de la presse de Washington, réorganisé sous sécurité renforcée trois mois après une tentative d'assassinat qui avait provoqué son évacuation dans le chaos. Dans son style ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Trump envisage des bombardements plus larges sur l'Iran
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:10 

    Donald Trump a déclaré vendredi qu'il envisageait des bombardements encore plus importants sur l'Iran, au moment où le conflit s'élargit dans la région avec désormais des frappes saoudiennes sur les rebelles houthis au Yémen. Des médias américains ont fait état ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles Houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Les Houthis revendiquent une frappe en Arabie saoudite après des attaques de Ryad
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:05 

    Les rebelles houthis du Yémen ont revendiqué samedi une attaque de missile dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite, après des frappes de Ryad contre une ville portuaire sous leur contrôle. Ces insurgés pro-Iran ont pris pour cible des navires circulant en mer Rouge ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
98,4 -2,61%
CAC 40
8 372,28 +0,88%
TOTALENERGIES
75,9 -0,37%
Or
4 055,93 0,00%
EUR/USD SPOT
1,13732 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank