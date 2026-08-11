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FibroBiologics obtient un brevet portant sur une technologie de greffe de cellules productrices d'insuline
information fournie par Reuters 11/08/2026 à 15:18
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** Les actions de la société de biotechnologie FibroBiologics FBLG.O progressent de 2 % à 1,00 $ avant l'ouverture du marché ** La société annonce que l’Office américain des brevets lui a accordé un brevet portant sur l’utilisation de fibroblastes pour améliorer la greffe de cellules des îlots pancréatiques productrices d’insuline dans le cadre du diabète de type 1, une maladie auto-immune dans laquelle l’organisme détruit les cellules productrices d’insuline ** Ce brevet vise à améliorer la survie et le fonctionnement à long terme des îlots transplantés, s’attaquant ainsi à un obstacle majeur de la transplantation d’îlots ** La société indique que cette technologie pourrait permettre à davantage de patients de bénéficier d’un pancréas de donneur en réduisant la perte des îlots transplantés ** Elle précise que les fibroblastes pourraient favoriser la formation de vaisseaux sanguins, réduire le stress cellulaire et favoriser la survie des tissus transplantés ** Elle ajoute que ce brevet présente également des applications potentielles au-delà du diabète, dans d’autres procédures de transplantation de cellules et de tissus ** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse d’environ 78 % depuis le début de l’année

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