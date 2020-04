Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fiat va rouvrir lundi une usine dans le centre de l'Italie Reuters • 21/04/2020 à 20:23









FIAT VA ROUVRIR LUNDI UNE USINE DANS LE CENTRE DE L'ITALIE MILAN (Reuters) - Fiat Chrysler Automobiles (FCA) prévoit de redémarrer lundi prochain son usine de Sevel, dans le centre de l'Italie, soit une semaine avant le début de la levée progressive par le gouvernement des mesures de confinement instaurées pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, ont déclaré mardi les syndicats du groupe. Dans un communiqué commun, ces derniers ont expliqué que le constructeur automobile comptait s'appuyer sur une dérogation qui permet aux entreprises dont l'activité est jugée "essentielle" de reprendre leurs activités. La direction de FCA a informé les centrales syndicales que ce redémarrage de la production à l'usine de Sevel, qui fabrique des utilitaires légers de la marque Ducato, impliquerait également la production de pièces détachées dans d'autres usines italiennes du groupe. Le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, a annoncé mardi que son gouvernement présenterait d'ici la fin de la semaine son plan de sortie progressive du confinement à partir du 4 mai. (Giulio Piovaccari, version française Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées FIAT CHRYSLER AU MIL -3.96% PEUGEOT Euronext Paris +0.26%