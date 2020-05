Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fiat Chrysler en discussion pour obtenir un prêt garanti de 6,3 milliards d'euros Reuters • 15/05/2020 à 18:27









FIAT CHRYSLER EN DISCUSSION POUR OBTENIR UN PRÊT GARANTI DE 6,3 MILLIARDS D'EUROS MILAN (Reuters) - Fiat Chrysler Automobiles est en discussion avec la banque italienne Intesa Sanpaolo en vue d'obtenir un prêt garanti par l'Etat de 6,3 milliards d'euros pour l'aider à surmonter la crise provoquée par la pandémie de coronavirus, a-t-on appris vendredi de source proche du dossier. Ce prêt, dans le cadre des mesures de soutien en trésorerie mises en place par le gouvernement italien, doit être approuvé par le conseil d'administration d'Intesa Sanpaolo, a ajouté cette source. Si la demande de prêt est approuvée par la banque, elle sera ensuite étudiée par la Sace, l'agence italienne de crédit export par laquelle l'Etat italien apporta sa garantie, puis par le Trésor. Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès des parties impliquées dans ce dossier, révélé vendredi par le quotidien économique MF. Fiat Chrysler, qui a prévu de fusionner avec PSA, a engagé fin avril le redémarrage progressif de son activité en Italie mais le confinement a pratiquement anéanti les ventes de véhicules et conduit le constructeur à entamer largement sa trésorerie pour couvrir ses frais. Fiat Chrysler et PSA ont annoncé, dans un communiqué commun publié mercredi, qu'ils ne verseraient pas de dividende à leurs actionnaires en raison des effets de la pandémie et ont confirmé que les préparatifs de leur projet de fusion à 50/50 qui doit donner naissance d'ici la fin du premier semestre 2021 au quatrième groupe automobile mondial "avançaient bien". L'annulation du paiement des dividendes fait partie des conditions posées par les pouvoirs publics italiens pour pouvoir accéder aux dispositifs de soutien. (Giulio Piovaccari et Stefano Bernabei; version française Henri-Pierre André, édité par Bertrand Boucey)

