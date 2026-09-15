Fevertree pétille, Lundbeck perd la tête

Les courtiers donnent le ton de la séance. Fevertree profite de deux relèvements de recommandation et Acciona Energia de rumeurs d'OPA, quand Lundbeck paie cher une dégradation de Deutsche Bank. Les banques, elles, trinquent après les prévisions prudentes de Bank of America.

Actions en hausse

Fevertree ( 5,1%) : Le fabricant britannique de boissons premium pour cocktails profite de deux relèvements de recommandation, de "conserver" à "acheter". Goodbody salue le succès de sa diversification au-delà du tonic et relève son objectif de cours de 850 à 1 000 pence. Kepler Cheuvreux porte le sien de 900 à 910 pence.

Acciona Energia ( 4,5%) : Le producteur espagnol d'énergies renouvelables bondit après l'annonce d'une possible offre publique d'achat. EQT et Norges Bank Investment Management envisageraient d'acquérir 100% du capital, pour une valorisation d'environ 11 milliards d'euros dette comprise. Ardian serait également un potentiel acquéreur, tandis qu'un accord pourrait être conclu d'ici la fin de l'année.

Thales ( 2,9%) : Le groupe a annoncé la réussite du lancement des satellites Copernicus Sentinel-3C et FLEX Earth Explorer à bord d'une fusée Vega C depuis le port spatial de Kourou, en Guyane française.

Rheinmetall ( 2,2%) : A l'image du secteur de la défense, Rheinmetall profite des pénuries de munitions reconnues par le Pentagone après les frappes contre l'Iran, et du projet du Japon de porter ses dépenses militaires à 3,5% du PIB.

Repsol ( 0,9%) : Le groupe pétrolier espagnol progresse après que Jefferies a confirmé sa préférence pour les valeurs du raffinage, soutenues par la solidité des marges. L'intermédiaire estime que la forte complexité des raffineries de Repsol et son exposition aux distillats moyens devraient lui permettre de bénéficier de marges de raffinage plus élevées, avec un rendement du free cash-flow attendu autour de 27% en 2026.

Actions en baisse

Torm (-7,7%) : L'armateur danois de pétroliers de produits raffinés recule après le lancement d'un placement de titres par son actionnaire OCM Njord Holdings, contrôlé par des fonds d'Oaktree Capital. Celui-ci, qui détenait 20% du capital, cède 9 millions d'actions pour un prix pouvant atteindre 34 dollars par titre, avec une option de 1,35 million d'actions supplémentaires. Cette offre accroît le nombre de titres disponibles sur le marché.

Lundbeck (-7,4%) : Le laboratoire danois spécialisé dans les maladies du cerveau souffre d'une dégradation de Deutsche Bank à "vendre". L'intermédiaire s'inquiète de la perte du brevet de Rexulti en 2029, qui pèse environ 25% des revenus du groupe, et abaisse son objectif de cours de 40 à 36 couronnes danoises.

Puig (-3,0%) : Le groupe espagnol de cosmétiques recule après l'annonce de l'acquisition des 50% d'ISDIN. L'opération, financée par des fonds propres et de la dette, est jugée coûteuse par AlphaValue. Cette acquisition porterait par ailleurs le ratio dette nette/EBITDA ajusté de Puig à près de 2x en 2027, alimentant les craintes sur les risques financiers et d'exécution.

Secteur financier : Les financières souffrent ce matin à l'image d'UBS (-2,4%), Amundi (-3,1%) ou encore Deutsche Bank (-1,7%), suite à la déclaration du CEO de Bank of America qui a indiqué que les revenus de trading seraient stables au T3 et que les revenus de banque d'investissement reculeraient d'au moins 10%. Cela a entraîné une baisse généralisée des valeurs bancaires américaines hier et contribue au sentiment négatif aujourd'hui en Europe.

LVMH (-2,0%) : Le numéro un mondial du luxe touche un plus bas depuis 2020 et cède désormais 36% depuis le début de l'année. Le secteur reste pénalisé par une demande chinoise contrainte, les conséquences de la guerre au Moyen-Orient et les hausses de prix qui éloignent la clientèle aspirationnelle. Dans ce contexte, Frédéric Arnault, directeur général de Loro Piana, a indiqué au Financial Times que la marque ne chercherait pas à accélérer ses ventes à court terme au détriment de son exclusivité.