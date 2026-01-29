Fevertree Drinks relève ses prévisions de recettes et de bénéfices pour 2025

Le fabricant de boissons toniques Fevertree Drinks FEVR.L a déclaré jeudi qu'il s'attendait à ce que le chiffre d'affaires ajusté et le bénéfice de base ajusté de 2025 dépassent légèrement les attentes du marché, grâce à de solides performances au second semestre de l'année.

Le groupe britannique a bénéficié du fait que les consommateurs consomment moins d'alcool, ce qui a stimulé les ventes de ses boissons haut de gamme telles que les ginger ales, les boissons non alcoolisées et les sodas. Il mise également sur son partenariat avec Molson Coors TAP.N pour stimuler les ventes aux États-Unis.

Fevertree, qui fabrique la majorité de ses produits vendus aux États-Unis en Grande-Bretagne, a signé l'année dernière un accord de distribution et de fabrication avec Molson Coors afin de localiser la production et de relever les défis liés aux tarifs douaniers et à la chaîne d'approvisionnement. Le chiffre d'affaires de Fevertree aux États-Unis a augmenté de 6 % à taux de change constant en 2025, a indiqué la société.

"Notre partenariat avec Molson Coors aux États-Unis progresse bien, et l'élan derrière la marque est particulièrement encourageant..."

Le directeur général Tim Warrillow a déclaré dans un communiqué que l'entreprise était à l'aise avec les prévisions actuelles du marché pour 2026.

Fevertree prévoit pour 2025 des recettes ajustées de 375,3 millions de livres (519,49 millions de dollars), soit une augmentation de 2 % par rapport à l'année précédente, et plus que les prévisions moyennes des analystes de 372,4 millions de livres, selon un consensus compilé par l'entreprise. Les analystes s'attendent à ce que la société déclare un bénéfice de base ajusté de 44,4 millions de livres.

(1 $ = 0,7224 livre)