Feu vert pour une nouvelle indication du Breztri d'AstraZeneca aux USA
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 09:56
Il s'agit de la seconde indication obtenue pour ce médicament, en complément de l'autorisation accordée en 2020 pour le traitement de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO).
D'après les analystes d'AllInvest Securities, ce feu vert présente un intérêt stratégique clair : renforcer la présence du groupe dans les maladies respiratoires sur un marché où la concurrence reste forte, tout en augmentant son potentiel commercial.
"Le point de prudence est que l'impact commercial additionnel pourrait être progressif plutôt qu'immédiat, compte tenu d'un marché déjà bien occupé et de la nécessité de construire la place du produit face aux standards établis", explique la société de Bourse.
"Mais pour AstraZeneca, cette approbation reste clairement favorable : elle améliore la profondeur du cycle de vie de Breztri et soutient la franchise respiratoire du groupe aux USA", souligne AllInvest.
D'après le laboratoire, quelque 27 millions de personnes sont touchées par l'asthme aux Etats-Unis, dont la moitié ne voit pas ses symptômes s'améliorer après la prise de bithérapies.
Breztri Aerosphere est une trithérapie comprenant un corticostéroïde inhalé, un antagoniste muscarinique à longue durée d'action et un agoniste bêta2-adrénergique à longue durée d'action pour aider à réduire l'inflammation des voies respiratoires et ainsi faciliter la respiration.
A la Bourse de Londres, l'action AstraZeneca reculait de 1,1% mardi matin après cette annonce, essuyant l'une des baisses les plus notables de l'indice FTSE 100 sur ce début de séance.
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