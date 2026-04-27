Feu vert pour un campus de centre de données de Microsoft en Angleterre
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 11:55
Ce permis de construire complet porte sur un campus de centre de données avec toutes les infrastructures associées et un permis de construire pour un bâtiment d'entrepôt.
Les propositions comprennent environ 500 000 pieds carrés répartis sur trois salles de centre de données et bâtiments auxiliaires, ainsi qu'environ 160 000 pieds carrés d'espace I&L et une recharge pour véhicules électriques sur le terrain adjacent.
Après avoir finalisé la première phase de la transaction (parcelle 1) avec Microsoft en juin 2024, comprenant 27 acres pour une contrepartie brute de 51,2 MGBP, Harworth continue de réaliser des travaux de réhabilitation et d'habilitation du site au nom de Microsoft.
La deuxième phase (parcelle 2) comprend 21 acres où le promoteur livrera également des travaux d'habilitation et, à la fin de la vente à Microsoft, recevra 53,2 MGBP supplémentaires.
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