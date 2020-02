Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Feu vert européen à l'alliance PSA-Total dans les batteries Reuters • 10/02/2020 à 13:04









BRUXELLES, 10 février (Reuters) - La Commission européenne a approuvé lundi la création de la coentreprise formée par Total TOTF.PA et PSA PEUP.PA pour la production de batteries pour véhicules électriques. "La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence", a déclaré l'exécutif européen. La coentreprise ACC (Automotive Cells Company) menée par Total via sa filiale Saft et PSA via Opel sera créée à 50/50 pour la ligne pilote. En phase industrielle, la part de Saft sera limitée à 33%. Elle entend être en mesure de lancer "fin 2021 au plus tard" la phase industrielle du projet pour produire des batteries en 2023-2024 dans une usine dans les Hauts-de-France et ensuite en Allemagne. (Rédactions de Bruxelles et Paris)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -0.85% PEUGEOT Euronext Paris -1.21%