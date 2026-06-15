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Feu vert de la justice US au rachat de Warner par Paramount
information fournie par Zonebourse 15/06/2026 à 14:54

Le Département américain de la Justice a annoncé vendredi avoir accordé son feu vert au rachat de Warner Bros. Discovery (WBD) par Paramount Skydance, une opération évaluée autour de 110 milliards de dollars.

Le DoJ précise dans un communiqué que sa décision fait suite à une enquête approfondie s'étant étalée sur une durée de huit mois, au cours de laquelle plus de deux millions de documents ont été examinés.

Du point de vue de l'autorité antitrust, la transaction n'est en effet " pas susceptible de nuire à la concurrence ou aux consommateurs américains" , que ce soit dans le secteur du streaming, de la télévision linéaire ou de la production cinématographique.

Pour justifier sa décision, le DoJ fait valoir que le paysage médiatique a radicalement changé et que les acteurs traditionnels font désormais face à la concurrence féroce de géants de la technologie comme Netflix, Amazon ou Apple.

Un feu vert sans condition

Aucune condition n'a été imposée, ce qui signifie que l'opération a été validée sans obligation de cession d'actifs.

Bien que l'obstacle réglementaire américain ait été levé, la fusion doit encore obtenir l'aval des autorités de la concurrence dans la plupart des pays concernés, dont celui du Royaume-Uni où la CMA a ouvert une enquête sur les répercussions du rapprochement sur le paysage audiovisuel britannique.

L'opération doit également franchir d'autres étapes importantes, comme l'approbation de la Commission fédérale des communications (FCC), qui doit encore valider les questions liées aux licences de diffusion et à la structure des investissements étrangers (notamment l'apport de fonds souverains du Golfe).

Paramount prévoit de son côté de finaliser le rachat dans le courant du troisième trimestre 2026.

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