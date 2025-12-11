 Aller au contenu principal
Feu vert de l'AG au transfert de Claranova sur Euronext Growth
information fournie par Zonebourse 11/12/2025 à 15:07

Claranova annonce que son assemblée générale mixte des actionnaires a approuvé son projet de transfert de cotation de ses titres du marché réglementé d'Euronext Paris (Compartiment C) vers le marché d'Euronext Growth Paris.

Comme annoncé le 29 octobre dernier par l'éditeur de logiciels, ce projet de transfert permettra d'alléger les contraintes et obligations réglementaires, et donc d'optimiser les coûts liés à la cotation de ses actions.

"Les ressources et moyens ainsi libérés pourront pleinement être réorientés vers l'exécution du plan stratégique dédié à la croissance du chiffre d'affaires et à l'amélioration de la rentabilité", précise-t-il.

Sous réserve de l'accord d'Euronext Paris, cette cotation directe s'effectuera par le biais d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes de Claranova, sans émission d'actions nouvelles.

