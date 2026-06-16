Feu vert de Bruxelles au rachat de NorthC Datacenters par APG et Antin

La Commission européenne a annoncé son approbation, en vertu du règlement européen sur les fusions, de l'acquisition du contrôle conjoint de DutchColo et de ses filiales (NorthC Datacenters) par APG Asset Management (APG), société néerlandaise, et Antin Infrastructure Partners, société basée en France.

Basée à Amsterdam, NorthC Datacenters est une plateforme de centres de données de colocation d'entreprise de premier plan en Europe du Nord-Ouest. Elle exploite 25 centres de données en colocation dans les principales métropoles des Pays-Bas, d'Allemagne et de Suisse.

NorthC compte plus de 1 600 clients de premier plan parmi les fournisseurs de services cloud et informatiques, les opérateurs de télécommunications, les institutions du secteur public et financières, l'industrie, les transports, ainsi que les secteurs de la santé et pharmaceutique.

Annoncée en décembre dernier, cette transaction a été réalisée auprès du groupe allemand de gestion d'actifs DWS et d'autres actionnaires minoritaires, par le biais du Flagship Fund V d'Antin, pour ce qui est du groupe français d'investissement en infrastructures.

Au terme de sa procédure simplifiée d'examen des fusions, la Commission a conclu que la transaction notifiée ne soulèverait pas de préoccupations en matière de concurrence, compte tenu de la position combinée limitée des sociétés sur le marché résultant de l'opération proposée.