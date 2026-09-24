Feu vert de Bruxelles à l'accord d'Eurazeo sur Aroma-Zone

La Commission européenne a fait part de son approbation, dans le cadre du règlement européen sur les fusions, de l'acquisition du contrôle conjoint d'Aroma-Zone et Legendre Holding 91 par le groupe d'investissement français Eurazeo et la société suisse Partners Group.

La transaction notifiée, qui a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des fusions, concerne principalement la vente au détail de cosmétiques naturels, d'huiles essentielles, de compléments, de produits d'aromathérapie et de solutions de bien-être.

Bruxelles a conclu que la transaction ne soulèverait pas de préoccupations en matière de concurrence, étant donné qu'Eurazeo est déjà actionnaire majoritaire et que Partners Group n'est pas actif sur les mêmes marchés ou sur des marchés verticalement liés à ceux de la coentreprise.

Pour mémoire, Eurazeo avait annoncé, le 6 août dernier, être entré en discussions exclusives avec Partners Group concernant sa participation dans Aroma-Zone, société fondée par la famille Vausselin en 1999 et accompagnée par Eurazeo depuis 2021.

Dans le cadre de l'opération, Eurazeo Capital IV et ses affiliés cèdent leur participation actuelle dans Aroma-Zone. Eurazeo Capital V et ses affiliés réinvestissent aux côtés de Partners Group, qui acquiert une participation majoritaire pour le compte de ses clients.