Fervo signe un contrat d'approvisionnement en énergie géothermique de 396 MW avec Google ; le cours de son action s'envole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le développeur géothermique Fervo Energy FRVO.O a annoncé mardi avoir signé un accord visant à fournir 396 mégawatts d'électricité géothermique à Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O , à partir de son projet Cape Station dans l'Utah, ce qui a fait grimper son cours de près de 14 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Cet accord met en évidence l’intérêt croissant des grands consommateurs d’électricité pour s’assurer un approvisionnement en énergie propre 24 heures sur 24, alors que la demande croissante en électricité des centres de données stimule les investissements dans de nouvelles capacités de production à travers les États-Unis.

Voici plus de détails:

* Cet accord donne à Google la possibilité d’augmenter ses achats d’électricité d’environ 600 MW, portant la capacité potentielle totale prévue par cet accord à près d’un gigawatt d’ici juin 2030, a indiqué Fervo.

* En 2024, Fervo avait signé un contrat d’achat d’électricité de 115 MW avec Google et NV Energy, contribuant ainsi à intégrer davantage d’énergie géothermique au réseau du Nevada.

* Les deux entreprises ont commencé à collaborer dans le cadre du projet pilote géothermique « Project Red » de Fervo au Nevada, qui a été mis en service en 2023.

* Cape Station, un projet géothermique amélioré dans l’Utah dont la mise en service est prévue en 2028, a pour objectif de soutenir le développement potentiel d’un centre de données de Google dans cet État.