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Fervo Energy réussit ses débuts au Nasdaq sur la vague de l'électricité pour l'IA
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 21:33

Fervo Energy a réussi son entrée au Nasdaq mercredi, bondissant de 33% pour sa première séance en Bourse, alors que la demande d'électricité liée à l'intelligence artificielle continue de soutenir l'appétit des investisseurs pour les infrastructures énergétiques. Le groupe texan, coté sous le ticker "FRVO", a ouvert à 36 dollars, soit une hausse de 33% par rapport au prix d'introduction fixé à 27 dollars. Cette progression porte sa valorisation à environ 10,2 MdsUSD.

Déjà relevée avant la cotation, l'opération a permis à Fervo de vendre 70 millions d'actions, contre 55,6 millions initialement prévues, pour lever 1,89 MdUSD. Les banques cheffes de file disposent aussi d'une option de surallocation portant sur 10,5 millions d'actions supplémentaires.

Fondée en 2017 par Tim Latimer et Jack Norbeck, Fervo combine deux profils issus du croisement entre hydrocarbures, géosciences et transition énergétique. Tim Latimer, directeur général, a travaillé comme ingénieur de forage dans l'industrie pétrolière et gazière avant de passer par Stanford, tandis que Jack Norbeck, directeur technique et docteur en ingénierie des ressources énergétiques, a notamment contribué aux travaux de recherche sur la stimulation des réservoirs géothermiques. Leur thèse industrielle consiste à adapter certaines méthodes de la révolution du schiste, dont le forage horizontal et la fracturation multi-étapes, à la production d'électricité géothermique continue.

Fervo développe ainsi des systèmes de géothermie avancée destinés à produire une électricité décarbonée disponible en continu. Le groupe utilise le forage horizontal, la fracturation hydraulique multi-étapes, les capteurs à fibre optique et l'ingénierie de réservoirs, afin d'industrialiser une technologie longtemps restée difficile à déployer à grande échelle.

Soutenue par Breakthrough Energy Ventures, le fonds d'investissement de Bill Gates, ainsi que par Devon Energy, l'entreprise se positionne sur un segment devenu plus stratégique avec la croissance des centres de données, des véhicules électriques et de la relocalisation industrielle. Elle revendique environ 7,2 MdsUSD de revenus potentiels sous contrat, liés notamment à des accords d'achat d'électricité avec Southern California Edison, Shell et Alphabet.

Avec un premier site commercial attendu en livraison d'électricité d'ici la fin de 2026, Fervo devra désormais transformer l'appétit boursier pour la géothermie avancée en preuves industrielles tangibles.

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