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Fervo Energy bondit de 37 % lors de ses débuts à la Bourse de New York
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 19:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

13 mai - ** Les actions d' FRVO.O ,filiale de Fervo Energy, bondissent de 37 % lors de leur entrée en Bourse à New York ** Le titre a ouvert à 36 dollars l'action contre un prix d'introduction en bourse de 27 dollars , valorisant le développeur d'énergie géothermique à environ 10,21 milliards de dollars

** Basée à Houston, au Texas, FRVO a vendu 70 millions d'actions lors d'une introduction en bourse élargie, au-delà de la fourchette de prix initialement annoncée de 25 à 26 dollars par action, afin de lever 1,89 milliard de dollars

** Lancée en 2017, FRVO fournit de l'électricité sans carbone grâce au déploiement à grande échelle de systèmes géothermiques améliorés

** La demande en énergie aux États-Unis a fortement augmenté ces dernières années, soutenue par l'essor de l'intelligence artificielle

** Les offres liées à l'IA ont été à l'avant-garde du marché des introductions en Bourse cette année, les investisseurs se ruant sur ces secteurs en pleine effervescence

** J.P. Morgan, BofA Securities, RBC Capital Markets et Barclays ont été les co-chefs de file de l'opération

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