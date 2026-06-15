Ferrari soutenu par le contexte et le relèvement de Morgan Stanley

Le titre Ferrari est particulièrement entouré à New York et après moins d'une heure de cotation, il progresse de 5,42%, à 374,16 dollars. Outre le contexte favorable aujourd'hui au secteur automobile, la marque italienne est soutenue en bourse par un relèvement de recommandation de Morgan Stanley.

Ce matin, dans une note, Deutsche Bank explique que depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, plusieurs segments liés à la consommation ont souffert, notamment l'automobile, les biens de consommation de base et le luxe. En cause, la baisse de la confiance des ménages, la hausse de l'inflation, l'augmentation des prix du pétrole et la remontée des taux d'intérêt. Avec la réouverture du détroit d'Ormuz, ces facteurs pourraient s'estomper. Les investisseurs semblent miser sur cette hypothèse à la vue des performances du secteur automobile. Renault et Stellantis signent les meilleures performances du CAC 40 avec des gains de 5,33 et 4,73%, tandis que les équipementiers ne sont pas en reste à l'image de Forvia qui grimpe de 4,51%.

Ferrari, qui est un peu à cheval sur deux secteurs (l'automobile et le luxe) profite pleinement de ce rattrapage, d'autant que Morgan Stanley est passé de neutre à surpondérer, tout en relevant sa cible de cours de 388 à 438 dollars.

Pour les analystes, la dévalorisation actuelle exagère le risque liée à la marque. L'action Ferrari a perdu environ 26% au cours des 12 derniers mois, alors que les révisions du bénéfice par action pour les exercices 2026 et 2027 ont été limitées à environ 4%, ce qui signifie que ce mouvement a été principalement alimenté par une compression des multiples plutôt que par une capitulation des bénéfices.

Toujours selon Morgan Stanley, qui a procédé à des vérifications auprès de concessionnaires aux Etats-Unis et en Europe, rien n'indique que la marque est "endommagée". Ces vérifications suggèrent plutôt "un décalage temporaire dans le cycle des produits, certaines parties du portefeuille actuel étant moins parfaitement alignées avec ce que les clients clés recherchent aujourd'hui, mais avec une désirabilité de la marque intacte".

Les analystes notent également que dans le secteur du luxe la rareté n'est pas une contrainte que l'on cherche à contourner, c'est le mécanisme même qui soutient le pouvoir de fixation des prix.

En ce qui concerne la Luce, le premier modèle électrique de la marque au cheval cabré, elle reste polarisante selon Morgan Stanley, qui ajoute toutefois que les attentes sont déjà faibles et que l'incertitude semble de plus en plus intégrée dans les cours.

Quatre catalyseurs à la baisse à surveiller

Les analystes ont identifié quatre hypothèses qui pourraient peser sur le titre. La demande pour la Luce pourrait être plus faible que prévu, et bien qu'une allocation disciplinée doive limiter les dommages pour la marque, l'impact précis sur le compte de résultat est difficile à quantifier à ce stade.

Il y a également la stabilisation des valeurs résiduelles pour les modèles 296/SF90 qui pourrait s'avérer temporaire si la demande pour les hybrides faiblit à nouveau.

En outre, les lancements restants programmés cette année pourraient ne pas être suffisamment alignés sur les préférences des clients clés concernant la rareté.

Enfin, les analystes relèvent que "le vent utile de la création de richesse pourrait soutenir l'activité du marché secondaire plus que la demande de voitures neuves chez Ferrari, retardant la conversion des jeunes clients vers le système d'allocation principal".