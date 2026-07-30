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Ferrari relève ses prévisions 2026 et dépasse les attentes au T2
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 14:10
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Ferrari RACE.MI a revu à la hausse jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires et de résultat opérationnel pour cette année, après avoir dépassé les attentes du marché au deuxième trimestre, citant les ventes de véhicules à forte marge et la contribution des services de personnalisation.

L'action de la société, cotée à Milan, a effacé sa perte antérieure après la publication des résultats. À 11h25 GMT, elle affichait une hausse de 1,6%.

Le constructeur de voitures de sport de luxe prévoit un Ebitda d'au moins 2,97 milliards d’euros en 2026, contre des attentes antérieures tablant sur un résultat d’au moins 2,93 milliards d’euros.

"La tendance soutenue en matière de personnalisations nous permet de revoir à la hausse nos prévisions pour l'année", a déclaré Benedetto Vigna, directeur général, dans un communiqué.

Les personnalisations désignent les options demandées par les acheteurs moyennant un supplément.

Au deuxième trimestre, l'Ebidta ajusté de Ferrari a progressé de 7% pour atteindre 755 millions d’euros, dépassant le consensus des analystes (729 millions d’euros) établi par Reuters.

Ce résultat s’explique par plusieurs facteurs, notamment un mix produits favorable – soutenu en grande partie par la "supercar" F80 en édition limitée à 3,6 millions d’euros –, une hausse des personnalisations et une contribution positive, a indiqué la société. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par d’autres facteurs, notamment la hausse des coûts industriels.

La société devrait également faire le point, dans le courant de la journée de jeudi, sur l’accueil réservé par le marché à sa nouvelle voiture électrique, la Luce, vendue 550.000 euros, qui avait suscité une avalanche de critiques négatives lors de son lancement fin mai en raison de son design inhabituel.

Outre cette voiture, Ferrari a également lancé au deuxième trimestre la 12Cilindri Manuale, un modèle 12 cylindres à boîte de vitesses manuelle destiné à sa clientèle la plus traditionnelle.

"Aujourd'hui, nous disposons de la gamme la plus complète de l’histoire de Ferrari et nous continuons à enregistrer une demande soutenue", estime Benedetto Vigna, ajoutant que le carnet de commandes de la société "couvrait intégralement l’année 2027".

(Rédigé par Giulio Piovaccari; Version française Rihab Latrache, édité par Sophie Louet)

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