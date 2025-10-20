Ferrari prolonge son partenariat avec Bitdefender dans la cybersécurité
information fournie par Zonebourse 20/10/2025 à 17:13
La société continuera d'être le partenaire exclusif de Scuderia Ferrari HP dans le domaine de la cybersécurité, assurant la protection avancée des données et opérations de l'écurie. Lorenzo Giorgetti, directeur des revenus de la division compétition, souligne que 'dans un sport où chaque détail compte, la confiance est essentielle'.
Alfonso Fuggetta, directeur de la transformation numérique, ajoute que cette coopération permet de garantir une infrastructure numérique 'aussi performante et résiliente que nos voitures sur la piste'.
Valeurs associées
|340,000 EUR
|MIL
|-0,15%
