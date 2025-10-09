Ferrari lance l’Elettrica et vise 20% de VE dans sa gamme d’ici 2030

Ferrari

RACE.MI maintiendra les modèles à essence et hybrides au cœur de sa gamme dans les années à venir, les véhicules entièrement électriques ne devant représenter que 20% de sa gamme d’ici 2030, a déclaré jeudi le constructeur italien de voitures de sport de luxe.

L'entreprise a présenté le schéma technologique de son premier véhicule électrique (VE), la Ferrari Elettrica, une étape majeure de son histoire, tout en adoptant une approche plus prudente de l’électrification, "basée sur notre approche centrée sur le client, l'environnement actuel et son évolution attendue".

Ferrari vise désormais une gamme 2030 composée de 40% de modèles à moteur à combustion interne (ICE) et de 40% de modèles hybrides. Il s'agit d'un changement par rapport à son plan 2022, qui prévoyait 40% de VE, 40% d'hybrides et 20% de modèles à moteur à combustion interne en 2030.

En dévoilant son nouveau plan stratégique à long terme à son siège de Maranello, dans le nord de l'Italie, Ferrari a annoncé qu'elle lancerait en moyenne quatre nouveaux modèles par an entre 2026 et 2030, maintenant ainsi le rythme régulier qui lui a permis de stimuler l’intérêt de ses clients fortunés et d’élargir sa base de clientèle.

"Chaque modèle sera conçu avec un positionnement distinct, adapté à différents profils de clients", a précisé l'entreprise.

L'Elettrica, qui complète l'offre traditionnelle de Ferrari en matière de voitures à essence et de voitures hybrides plus récentes, sera lancée sur le marché l’année prochaine. Tous les composants stratégiques des VE, y compris les batteries haute tension, les essieux électriques et les onduleurs, sont développés et produits en interne dans la nouvelle usine "e-building" de Ferrari à Maranello, a indiqué l'entreprise.

Des sources ont indiqué à Reuters en début d'année que Ferrari ne prévoyait pas de lancer un second véhicule électrique avant 2028, citant une faible demande pour les voitures de luxe électriques à haute performance.

La base de clients actifs de Ferrari a augmenté d’environ 20% depuis 2022, atteignant 90.000, ont indiqué des sources. Pour renforcer l’engagement, le constructeur prévoit d’ouvrir de nouveaux centres "Tailor Made" (sur mesure) à Tokyo et à Los Angeles en 2027, permettant aux clients d’ajouter des touches personnalisées à leurs véhicules.

Ferrari a également réaffirmé son engagement en faveur de la neutralité technologique, en soutenant toutes les solutions de propulsion dans la course vers le zéro émission net et déclaré qu’elle continuerait à investir dans les moteurs à combustion interne, hybrides et électriques.

"Nous continuerons à proposer et à innover nos moteurs à combustion V6, V8 et V12, conformément aux nouvelles réglementations mondiales, en nous concentrant sur l'augmentation de la puissance spécifique et en garantissant la compatibilité avec les carburants alternatifs".

L'entreprise a également annoncé des objectifs ambitieux en matière de décarbonation, visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des catégories 1 et 2 d'au moins 90% d'ici 2030 par rapport à 2021, et les émissions de la catégorie 3 de 25% par rapport à 2024. Elle entend s’appuyer sur l’aluminium recyclé, les énergies renouvelables et la collaboration avec ses fournisseurs pour atteindre ces objectifs.

Ferrari a réaffirmé l’expansion de sa stratégie "lifestyle", prévoyant l’ouverture de magasins phares à Londres et à New York en 2026, ainsi qu’une offre élargie de produits de luxe et d’expériences pour ses propriétaires et fans.

La société publiera ses objectifs financiers pluriannuels plus tard dans la journée de jeudi.

(Reportage Giulio Piovaccari à Maranello, version française Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)