Ferrari fait le pas du tout électrique et Kingfisher convainc le marché.

Si le lancement de nouveaux modèles Ferrari fait toujours sensation, sa toute première déclinaison électrique fait encore plus de bruit. Pour le reste, Kingfisher rassure le marché avec ses résultats, tandis que Melrose signale un incident survenu hier sur son site de Garden Grove. De leur côté, Hexagon et Wacker Chemie pâtissent de révisions de recommandations d'analystes.

Actions en hausse

Kingfisher ( 5%) : le distributeur britannique d'articles de bricolage progresse après une publication rassurante. Les ventes totales ressortent stables à 3,30 MdsGBP, contre 3,31 MdsGBP un an plus tôt. Le groupe maintient sa prévision de bénéfice net ajusté avant impôts pour l'exercice 2027, attendu entre 565 et 625 MGBP.

Carmila ( 3%) : la foncière commerciale, spécialisée dans les centres commerciaux attenants aux magasins Carrefour, profite d'un relèvement de recommandation de Jefferies. Le broker passe de conserver à acheter et relève son objectif de cours de 18,50 à 20 EUR.

Antofagasta ( 2%) : le groupe minier chilien fait preuve de résilience face au séisme de forte magnitude qui a touché lundi la région d'Antofagasta. Selon Reuters, aucune perte humaine ni dommage sur les infrastructures critiques n'a été signalé. Le groupe a également indiqué que ses opérations n'avaient pas été affectées.

Norsk Hydro ( 2%) : le producteur norvégien d'aluminium et d'énergie bénéficie d'un ajustement positif de Citigroup. La banque relève son objectif de cours de 110 à 120 NOK, tout en maintenant sa recommandation à neutre.

Actions en baisse

Ferrari (-6%) : la nouvelle née des usines de Ferrari n' a pas convaincu les aficionados de la marque, en témoignent les avis divergents de la presse spécialisée. Le président John Elkann a pourtant qualifié ce modèle de "nouveau chapitre" dans l'histoire du groupe. Le marché est méfiant quant à la capacité de ce nouveau modèle à relancer le titre.

Melrose Industries (-5%) : le couperet tombe avec un jour de retard pour la société britannique spécialisée dans l'aérospatial. Un incident a eu lieu hier sur son site de Garden Grove suite à un problème thermique. Aucun blessé, fuite ou contamination signalé hier à 18h.

Hexagon (-3%) : la société suédoise perd le soutien de Handelsbanken. La banque abaisse sa recommandation à "conserver" contre acheter auparavant, l'objectif de cours est fixé à 94,5 SEK contre 120 SEK.

Wacker Chemie (-3%) : le chimiste germanique peine à faire face à l'abaissement de recommandation d'UBS. L'analyste Christian Bell est moins optimiste qu'autrefois et réajuste son opinion à "neutre", l'objectif de cours est révisé à la hausse et passe de 84 EUR à 104 EUR.