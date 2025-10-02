 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 075,65
+1,36%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ferrari bien orienté avec un relèvement de broker
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 15:35

Ferrari gagne plus de 2% et surperforme ainsi largement la tendance à Milan, dans le sillage d'un relèvement de recommandation de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 413 à 470 euros sur le titre du constructeur automobile.

'Nous nous attendons à ce que le nouveau plan (lors de la journée investisseurs de la semaine prochaine) fournisse une toile de fond pour une croissance des bénéfices à deux chiffres d'ici à 2030', pronostique le broker, qui remonte d'environ 5-16% ses BPA 2026-27.

Valeurs associées

FERRARI
426,600 EUR MIL +3,04%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank