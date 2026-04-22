Fermi rejette la demande de vente de l'ancien directeur général

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Fermi FRMI.O a rejeté mardi l'appel de l'ancien directeur général Toby Neugebauer pour une vente immédiate de la startup américaine de production d'énergie, déclarant qu'une telle décision n'était pas dans le meilleur intérêt de l'entreprise.