Fermi REIT, soutenu par Rick Perry, lève 682 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, dans un contexte de boom des centres de données d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'informations sur l'entreprise, l'introduction en bourse étant détaillée à partir du paragraphe 2.)

Fermi, un fonds d'investissement immobilier de centres de données cofondé par l'ancien secrétaire américain à l'énergie Rick Perry, a déclaré mardi avoir levé 682,5 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.

La société basée à Amarillo, au Texas, a vendu 32,5 millions d'actions au prix de 21 dollars l'unité, alors qu'elle avait annoncé une fourchette de 18 à 22 dollars l'unité.

L'introduction en bourse a valorisé Fermi, fondée en janvier 2025, à 12,46 milliards de dollars.

Fermi se concentre sur la puissance de l'IA à grande échelle et l'infrastructure des centres de données et a pour objectif de construire ce qu'elle dit être le plus grand complexe d'énergie et de données au monde.

La société développe un campus de centres de données d'IA au Texas conçu pour tirer parti de l'énergie nucléaire, du gaz naturel et de l'énergie solaire afin de fournir une infrastructure énergétique dédiée à ses locataires hyperscale - des entreprises nécessitant une puissance de calcul massive et des capacités de stockage de données.

Fermi prévoit une double cotation à New York et à Londres, les actions devant commencer à être négociées sur le Nasdaq le 1er octobre et à la Bourse de Londres le 2 octobre sous le symbole "FRMI".

En début de semaine, la société a augmenté la taille de l'offre à 32,5 millions d'actions, contre un objectif initial de 25 millions, ce qui indique une forte demande de la part des investisseurs.

"Il ne fait aucun doute que l'entreprise répond à une forte demande d'infrastructures d'intelligence artificielle en ce moment", a déclaré Matt Kennedy, stratège principal chez Renaissance Capital, un fournisseur de recherches et d'ETF axés sur les introductions en bourse.

L' intérêt des investisseurs pour les opérateurs de centres de données a été fort cette année; CoreWeave CRWV.O et WhiteFiber WYFI.O se négocient tous deux bien au-dessus de leurs prix d'offre.

Le campus de Fermi à Amarillo devrait fournir jusqu'à 11 gigawatts (GW) d'énergie aux centres de données d'ici 2038, dont 1 GW devrait être mis en service d'ici fin 2026.

La société en est encore à un stade précoce de son développement; elle ne prévoit pas de générer des revenus dans les 12 prochains mois et a déclaré une perte de 6,4 millions de dollars depuis sa création jusqu'au 30 juin.

UBS Investment Bank, Evercore ISI, Cantor et Mizuho ont agi en tant que gestionnaires de l'offre.