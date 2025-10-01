Fermi, la société de placement immobilier de Rick Perry, spécialisée dans les centres de données, devrait faire ses débuts sur le Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre -

** Les actions du fonds d'investissement immobilier Fermi

FRMI.O , cofondé par l'ancien gouverneur du Texas et secrétaire américain à l'énergie Rick Perry, devraient débuter au double de leur prix d'offre

** L'action devrait ouvrir à 42 dollars, contre 21 dollars pour l'introduction en bourse sur le Nasdaq

** Fermi a levé 682,5 millions de dollars en vendant 32,5 millions d'actions à 21 dollars chacune dans le cadre d'une introduction en bourse surdimensionnée , après les avoir commercialisées entre 18 et 22 dollars

** L'introduction en bourse a valorisé Fermi à 12,46 milliards de dollars, bien que l'entreprise ne soit pas encore rentable, ce qui reflète le rôle essentiel de l'infrastructure énergétique pour soutenir le boom de l'IA

** L'objectif est de construire le plus grand complexe énergétique et de données au monde, alimenté par le nucléaire, le gaz naturel et l'énergie solaire

** Une cotation réussie pourrait ouvrir la voie à d'autres paris sur l'infrastructure de l'IA à long terme et à forte intensité de capital - analystes