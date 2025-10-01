 Aller au contenu principal
Fermi, la société de placement immobilier de Rick Perry, spécialisée dans les centres de données, devrait faire ses débuts sur le Nasdaq
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 17:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre -

** Les actions du fonds d'investissement immobilier Fermi

FRMI.O , cofondé par l'ancien gouverneur du Texas et secrétaire américain à l'énergie Rick Perry, devraient débuter au double de leur prix d'offre

** L'action devrait ouvrir à 42 dollars, contre 21 dollars pour l'introduction en bourse sur le Nasdaq

** Fermi a levé 682,5 millions de dollars en vendant 32,5 millions d'actions à 21 dollars chacune dans le cadre d'une introduction en bourse surdimensionnée , après les avoir commercialisées entre 18 et 22 dollars

** L'introduction en bourse a valorisé Fermi à 12,46 milliards de dollars, bien que l'entreprise ne soit pas encore rentable, ce qui reflète le rôle essentiel de l'infrastructure énergétique pour soutenir le boom de l'IA

** L'objectif est de construire le plus grand complexe énergétique et de données au monde, alimenté par le nucléaire, le gaz naturel et l'énergie solaire

** Une cotation réussie pourrait ouvrir la voie à d'autres paris sur l'infrastructure de l'IA à long terme et à forte intensité de capital - analystes

