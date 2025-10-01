Fermi, l'entreprise de Rick Perry, profite de la frénésie de l'IA et est évaluée à 14,8 milliards de dollars lors de ses débuts au Nasdaq

Fermi fixe le prix de son introduction en bourse à 21 dollars, l'action s'ouvre à 25 dollars

L'évaluation de la FPI de centres de données atteint 14,8 milliards de dollars

Les liens politiques de Fermi sont considérés comme un vent arrière

Les actions de Fermi FRMI.O ont ouvert à 19 % au-dessus du prix de l'offre lors de leurs débuts sur le Nasdaq mercredi, valorisant la fiducie d'investissement immobilier des centres de données à 14,8 milliards de dollars dans le contexte de l'enthousiasme croissant des investisseurs pour les actions d'infrastructure d'IA.

L'action de la société basée à Amarillo, au Texas, a ouvert à 25 dollars, alors que le prix de l'offre était de 21 dollars.

Bien que des entreprises en phase de développement soient déjà entrées en bourse, il est inhabituel qu'une entreprise de moins d'un an, sans chiffre d'affaires, cherche à s'introduire en bourse avec une valorisation de plus de 10 milliards de dollars.

"Cela (L'introduction en bourse de Fermi) témoigne de la ruée vers l'or que connaît actuellement l'infrastructure de l'IA. C'est un geyser de liquidités", a déclaré Matt Kennedy, stratège principal chez Renaissance Capital, un fournisseur de recherches et d'ETF axés sur les introductions en bourse.

Fermi a vendu 32,5 millions d'actions à 21 dollars chacune dans le cadre d'une introduction en bourse surdimensionnée , après les avoir commercialisées entre 18 et 22 dollars.

Cofondée par l'ancien gouverneur du Texas et secrétaire américain à l'énergie Rick Perry, Fermi a des ambitions audacieuses. La société vise à construire le plus grand complexe énergétique et de données au monde, alimenté par le nucléaire, le gaz naturel et l'énergie solaire.

"Ayant été directeur général de l'État du Texas pendant plus de 14 ans, j'ai vu beaucoup de projets différents... (mais) Je n'ai jamais été impliqué dans quelque chose de plus intriguant, du point de vue de l'idée de gagner cette course vers l'IA", a déclaré Perry lors d'une interview accordée à Reuters.

"C'est notre projet Manhattan des temps modernes"

Fondée en janvier 2025, Fermi a obtenu une valorisation de 12,5 milliards de dollars lors de l'introduction en bourse, quelques mois seulement après avoir émis des obligations convertibles à une valorisation de 3 milliards de dollars.

"La demande d'infrastructures pilotées par l'IA - et le projet de Fermi de les associer à ses propres sources d'énergie modernes - intrigue les investisseurs", a déclaré Troy Hooper, coresponsable des marchés des capitaux, Amériques, chez Mergermarket. "Les liens politiques de la société sont considérés comme un autre vent arrière."

CONSTRUISEZ-LE, ILS VIENDRONT

Le projet Matador, projet phare de Fermi, devrait produire 1,1 gigawatt d'électricité d'ici fin 2026 et jusqu'à 11 GW à l'échelle. Selon le ministère américain de l'énergie, un gigawatt correspond à peu près à la moitié de la capacité de production totale du barrage Hoover.

Le mois dernier, Fermi a signé une lettre d'intention non contraignante avec son premier locataire pour un contrat de 20 ans. Toutefois, elle ne prévoit pas de revenus pour les locataires avant 2027.

"Tout investisseur qui achètera Fermi devra avoir l'esprit "si vous le construisez, ils viendront", a déclaré Matt Kennedy.

Selon les analystes, l'exécution sera essentielle pour maintenir l'enthousiasme du marché, les investisseurs devant examiner de près les contrats signés et les progrès réalisés dans le cadre de cet ambitieux projet de construction.

Selon Hooper, une cotation réussie pourrait ouvrir la voie à d'autres paris à long terme et à forte intensité de capital dans le domaine de l'infrastructure de l'IA.

Toutefois, une certaine prudence persiste.

"L'histoire nous incite à la prudence: de nombreuses introductions en bourse avant l'obtention de revenus, à l'époque de Dot-com et du récent boom des SPAC, n'ont pas été à la hauteur du battage médiatique et se sont mal terminées", a déclaré Hooper.