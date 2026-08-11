Fermi en pleine expansion après la signature d'un contrat de location de centre de données avec TensorWave

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** L'action de la société d'investissement immobilier spécialisée dans les centres de données Fermi

FRMI.O progresse de 19,3% à 7,02 dollars

** FRMI indique qu’elle devrait générer environ 6,5 milliards de dollars de chiffre d’affaires total sous contrat au cours de la période initiale de 15 ans de son contrat de location de première phase conclu avec le fournisseur de cloud IA TensorWave

** L’installation, louée par FRMI à TensorWave, devrait entrer en service au second semestre 2027 et consommera 222 MW d’électricité pour alimenter des milliers de GPU AMD Instinct

AMD.O destinés à l’entraînement et à l’inférence en IA

** L’accord comprend des droits d’extension qui pourraient, à terme, porter la capacité du projet à plus de 650 MW en trois phases

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse d’environ 27% depuis le début de l’année