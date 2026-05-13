FERMENTALG : Succès d'une augmentation de capital de près de 11 MEUR en vue d'accélérer le développement commercial

Libourne, le 13 mai 2026 – Fermentalg, acteur de référence dans le développement, la production et la vente de Biosolutions durables issues de micro-organismes, annonce aujourd'hui le succès d'une augmentation de capital de près de 11 M€ en vue d'accélérer son développement commercial.

Pierre Josselin, Directeur Général de Fermentalg, déclare : « Je remercie les investisseurs institutionnels qui nous ont témoigné leur confiance, au premier rang desquels les équipes de Vatel Capital pour le compte des fonds dont ils assurent la gestion, et le groupe Huvepharma qui a renouvelé son engagement à nos côtés. Nous avons désormais plus de moyens financiers afin de déployer nos nouvelles gammes de Biosolutions. »

Modalités de l'opération

L'Opération, d'un montant total, prime d'émission incluse, de 10 913 953,10 €, a été réalisée par émission, sans droit préférentiel de souscription et sans délai de priorité, de 23 725 985 actions nouvelles ordinaires par le biais de deux offres distinctes mais concomitantes :

Une offre par émission d'actions ordinaires nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d'une offre visée à l'article L. 411-2, I° du Code monétaire et financier (conformément à la 11 ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte de la Société du 12 juin 2025) (le « Placement Privé ») ;

résolution de l'Assemblée Générale Mixte de la Société du 12 juin 2025) (le « ») ; Une offre au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 du Code de commerce (conformément à la 12 ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte de la Société du 12 juin 2025) (l'« Offre Réservée »).

L'émission des actions nouvelles a été décidée hier soir par décision du Directeur Général de la Société, agissant sur délégation du Conseil d'administration de la Société.

Le prix par action nouvelle de l'ensemble des offres (Placement Privé et Offre Réservée) est égal à 0,46 €, représentant une décote de 20% par rapport à la moyenne des cours pondérés par les volumes de l'action Fermentalg des trois dernières séances de Bourse précédant la fixation du prix par le conseil d'administration, dans les limites fixées par l'assemblée générale (soit 0,568 €, source : FactSet).

Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Growth® à Paris sont prévus le 15 mai 2026. Les actions nouvelles seront soumises à toutes les stipulations statutaires et seront assimilées aux actions anciennes dès la réalisation définitive des augmentations de capital. Elles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth® Paris, sur la même ligne de cotation que les actions de la Société d'ores et déjà cotées sous le même code ISIN FR0011271600 - ALGAE.

En application de l'article 1 er , 4 du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, le Placement Privé et l'Offre Réservée ne donneront pas lieu à la publication d'un Prospectus soumis à l'approbation de l'AMF.

Incidence de l'opération sur l'actionnariat

Le capital social de Fermentalg sera composé de 119 939 198 actions à l'issue du règlement-livraison.

À titre d'information, un actionnaire détenant 1% du capital avant l'opération détiendra 0,80% à l'issue de l'opération (base non diluée).

Répartition du capital et des droits de vote avant le lancement de l'augmentation de capital

Actionnaires Nombre d'actions % du

capital Nombre de droits de vote % des droits de vote HuvePharma EOOD 18 750 000 19,49% 18 750 000 18,93% Bpifrance Participations 7 983 810 8,30% 7 983 810 8,06% Fonds Ecotechnologies (Bpifrance Investissement) 5 560 156 5,78% 5 560 156 5,61% Sous-total 32 239 966 33,57% 32 239 966 32,61% Autres actionnaires 63 919 247 66,43% 66 751 658 67,39% Total 96 213 213 100,00% 99 045 624 100,00%

Répartition du capital et des droits de vote après le lancement de l'augmentation de capital

Actionnaires Nombre d'actions % du

capital Nombre de droits de vote % des droits de vote HuvePharma EOOD 23 374 194 19,49% 23 374 194 19,04% Vatel Capital 15 217 391 12,69% 15 217 391 12,39% Bpifrance Participations 7 983 810 6,66% 7 983 810 6,50% Fonds Ecotechnologies (Bpifrance Investissement) 5 560 156 4,64% 5 560 156 4,53% Sous-total 52 135 551 43,47% 52 135 551 42,47% Autres actionnaires 67 803 647 56,53% 70 636 058 57,53% Total 119 939 198 100,00% 122 771 609 100,00%

Engagements d'abstention et de conservation

La Société a consenti un engagement d'abstention expirant 180 jours calendaires après la date de règlement-livraison des actions nouvelles, sous réserve de certaines exceptions usuelles.

Huvepharma a consenti un engagement de conservation sur l'ensemble des actions détenues à l'issue de l'Offre Réservée, expirant 6 mois après la date de règlement-livraison des actions nouvelles, sous réserve de certaines exceptions usuelles.

Intermédiaires financiers & conseils

TP ICAP Midcap intervient en qualité de Chef de file et teneur de livre sur le Placement Privé.

Le cabinet King & Spalding intervient en qualité de conseil juridique. ACTUS finance & communication intervient en qualité de conseil en communication financière.

Facteurs de risques

L'attention du public est portée sur les facteurs de risques relatifs à la Société et à son activité, présentés en paragraphe 4.1 du Document d'enregistrement universel 2025 publié sur le site de la Société le 30 avril 2026, disponible sans frais sur le site internet de la Société ( www.fermentalg.com ). La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la Société. Les facteurs de risques présentés dans ledit rapport de gestion sont identiques à la date du présent communiqué.

En complément, les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques spécifiques à l'émission suivants : (i) le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer et baisser en-dessous du prix de souscription des actions émises dans le cadre de l'offre, (ii) la volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient fluctuer significativement, (iii) des cessions d'actions de la Société pourraient intervenir sur le marché et avoir un impact défavorable sur le cours de l'action de la Société et (iv) les actionnaires de la Société pourraient subir une dilution potentiellement significative découlant d'éventuelles augmentations de capital futures rendues nécessaires par la recherche de financement par la Société.

Avertissement

La Société précise, qu'à sa connaissance, aucun investisseur potentiel ne détient d'information privilégiée.

Le présent communiqué de presse ne peut être communiqué, publié ou distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis (y compris ses territoires et possessions, tout État des États-Unis et le District of Columbia), au Canada, en Australie, au Japon, en Afrique du Sud ou dans tout autre pays en violation des lois en vigueur dans la juridiction concernée.

Le présent communiqué de presse n'est en aucune manière destiné à constituer (et il n'existera pas) une offre destinée à la vente ou à la souscription, ni une annonce d'une offre prochaine destinée à? la vente ou à la souscription, ni une sollicitation d'une offre d'acquérir ou de souscrire, ni une annonce d'une sollicitation prochaine d'une offre d'acquérir ou de souscrire des titres de la Société dans, ou aux résidents, habitants ou citoyens des États-Unis, Canada, Australie, Japon, Afrique du Sud ou toute juridiction ou? une telle offre ou sollicitation sans enregistrement, sans exemption d'enregistrement ou sans qualification n'est pas permise selon la législation applicable de la juridiction concernée ou ne satisfait pas aux conditions requises selon la législation applicable de la juridiction concernée.

Les titres de la Société n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « US Securities Act »), ou de toute autre instance concernant la réglementation des titres, État ou juridiction des États-Unis. Les titres de la Société ne peuvent être directement ou indirectement offerts, vendus, revendus, transférés ou livrés aux États-Unis, sauf en vertu d'une dérogation valable aux exigences d'enregistrement imposées par le US Securities Act et conformément aux lois applicables de tout État ou juridiction des États-Unis. Il n'y aura pas d'offre publique de titres aux États-Unis.

Le présent communiqué de presse peut uniquement être distribué (A) en-dehors des États-Unis conformément à? la Regulation S du US Securities Act (i) aux personnes au Royaume-Uni (a) ayant une expérience professionnelle en matière d'investissement qui rentrent dans la définition de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (l'« Ordonnance »), ou (b) qui sont des high net worth entities au sens de l'article 49(2)(a) à (d) de l'Ordonnance, ou (c) auxquelles une invitation ou une incitation à exercer une activité d'investissement (au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act de 2000) en lien avec l'émission ou la vente de tout titre de la Société ou de tout membre de son groupe peut être légalement communiquée ou amenée à être communiquée ; (ii) aux personnes dans tout autre État membre de l'Espace Économique européen qui sont des « investisseurs qualifiés » au sens de l'article 2(e) du Règlement Prospectus (Règlement (EU) 2017/1129, tel que modifié) ; (iii) certains investisseurs qualifiés et/ou institutionnels dans d'autres juridictions sélectionnées, conformément aux restrictions applicables ; et aux personnes aux États-Unis qui sont des « qualified institutional buyers », tels que définis dans et sur la base de la Rule 144A du US Securities Act ou d'une autre exemption d'enregistrement ou d'une transaction non soumise à? l'enregistrement en vertu du US Securities Act.

La Société ne peut être tenue responsable si quiconque devait enfreindre les restrictions susmentionnées.

Prochaine publication : chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026,

le 16 juillet 2026 (après la clôture des marchés)

À propos de Fermentalg

Fermentalg est un acteur de référence dans le développement et la production de Biosolutions durables issues de micro-organismes. L'entreprise conçoit, produit et commercialise des ingrédients innovants destinés aux marchés de la nutrition humaine et animale, dans le respect du principe « One Health ». Engagée en faveur des objectifs de développement durable des Nations unies, Fermentalg contribue à améliorer le bien-être humain, la santé animale et la préservation de l'environnement grâce à des solutions naturelles, performantes et responsables.

L'action Fermentalg est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0011271600 - ALGAE) et est éligible au PEA-PME. Elle a reçu la note Exemplaire (90/100) par EthiFinance ESG Ratings, agence de notation spécialisée dans la performance ESG des PME cotées sur les marchés européens, en faveur de l'Investissement Socialement Responsable (ISR).

Pour plus d'informations : www.fermentalg.com

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