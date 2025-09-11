FERMENTALG : Résultats semestriels 2025 : Enrichissement stratégique de l'offre et stabilité du résultat opérationnel dans un environnement économique complexe et incertain

Libourne, le 11 septembre 2025 – Fermentalg, acteur clé des BioSolutions à base de micro-organismes aquatiques, présente ses résultats semestriels 2025 après arrêté des comptes ce jour par le Conseil d'administration réuni sous la présidence de Philippe Lavielle [1] .
Pierre Josselin, Directeur Général de Fermentalg, déclare : « Nous avons franchi des jalons majeurs depuis le début de l'année pour enrichir notre portefeuille de BioSolutions et pénétrer de nouveaux marchés. Dans le domaine des lipides, nous avons étendu notre présence dans la chaine de valeur, et géographiquement tout en étoffant notre offre produits pour répondre toujours mieux aux attentes des industriels et des consommateurs à la recherche de solutions durables de substitution aux huiles de poisson issues de la pêche intensive. En parallèle, après l'homologation de notre colorant bleu naturel par la FDA, nous accélérons le déploiement industriel et commercial qui seront des leviers importants de croissance à partir de 2026.
Tout ceci a été réalisé dans un contexte macroéconomique adverse, entre guerre commerciale mondiale et pression sur les prix, qui freinent à court terme la transition vers des solutions durables et la pénétration commerciale de nos BioSolutions sans remettre en cause leur potentiel indéniable à moyen terme. »
Enrichissement de l'offre de BioSolutions
Depuis le début de l'année 2025, Fermentalg a enrichi son portefeuille de BioSolutions et étendu son déploiement commercial afin de construire progressivement une base solide et pérenne de développement. Cette stratégie méthodique d'expansion s'est traduite par différentes réalisations notables.
Une offre complète, compétitive et durable pour le marché des Omégas 3
Dans le domaine des lipides , Fermentalg a élargi sa couverture géographique et marchés de la gamme Ωrigins™, seul DHA d'origine algale 100% produit en Europe, reconnu pour sa forte concentration et les allégations associées, alternative durable aux huiles de poisson. La Société s'est déployée au-delà de son marché historique des compléments alimentaires (60% des ventes) et a réalisé 40% de ses ventes du 1 er semestre 2025 dans les segments de la nutrition infantile et de l'aquaculture.
Grâce aux investissements industriels réalisés par le groupe Huvepharma dans le cadre du partenariat stratégique, Fermentalg dispose désormais d'une offre complète, durable et compétitive d'huiles brutes et raffinées.
Parallèlement, grâce à ses efforts continus d'innovation, Fermentalg a enrichi son offre avec une nouvelle gamme d'huile d'origine végétale riche en EPA, présentant une composition et des apports nutritionnels équivalents aux huiles de poisson pour une substitution facilitée, notamment dans les segments des compléments alimentaires ou de l'alimentation animale. Cette huile présente une concentration naturelle inégalée dans le monde et constitue la seule offre commerciale produite en Europe.
Expansion géographique sur les marchés stratégiques
Fermentalg a sécurisé son accès au marché nord-américain, dans le cadre d'un accord stratégique de distribution avec la société Better Origin™ Ingredients, un acteur canadien fondé par des experts du secteur et très bien introduit auprès des industriels et marques de compléments alimentaires. Cet accord, au-delà des premières ventes déjà réalisées, doit contribuer à soutenir la croissance du chiffre d'affaires dans les années à venir.
La Société a également conquis ses premiers clients sur le marché chinois.
Homologation du colorant naturel bleu par la FDA
Dans le domaine des colorants , l'année 2025 marque un tournant majeur avec l'homologation par la Food and Drugs Administration (FDA) américaine de son colorant bleu naturel Galdieria Blue, produit de rupture dont l'ambition est de devenir la BioSolution de référence dans l'industrie alimentaire pour les boissons et les confiseries, en substitution du colorant synthétique « bleu 1 » (E 133), produit à base de pétrole. La production industrielle est assurée, après le transfert technologique du site Fermentalg de Libourne vers le site du groupe Huvepharma, et la traction commerciale est confirmée par le partenaire Givaudan.
Toutes les conditions sont désormais réunies pour une montée en puissance dès 2026, favorisée par les exigences de l'administration américaine sur le remplacement des colorants issus de la pétrochimie par des colorants naturels [2] .
Croissance du chiffre d'affaires et stabilité du résultat opérationnel
|(en K€)
|S1 2024
|S1 2025
|Chiffre d'affaires
|6 319
|7 605
|
Résultat opérationnel avant paiement en actions
et éléments non courants
|-4 360
|-4 308
|Résultat opérationnel après paiement en actions et éléments non courants
|-4 351
|-4 449
|Coût de l'endettement financier net
|-122
|-33
|Autres produits et charges financiers
|-774
|157
|Quote-part dans le résultat net des entreprises associées
|-415
|-
|Résultat net
|-5 662
|-4 326
Comme annoncé en juillet dernier, Fermentalg a enregistré un niveau record de ventes au 1 er semestre 2025, à 7,6 M€, en croissance de +20% par rapport au 1 er semestre 2024.
Le résultat opérationnel est resté relativement stable, à -4,4 M€. Les gains continus sur les prix de revient et la bonne maîtrise des charges opérationnelles ont été en effet compensés par des coûts accrus liés au renforcement de la politique commerciale et marketing en phase de conquête de nouveaux marchés, et dans un environnement toujours marqué par un cours déprimé de l'huile de poisson ainsi que des incertitudes sur les tarifs douaniers.
Le résultat net est toutefois en amélioration, à -4,3 M€ contre -5,7 M€ au 1 er semestre 2024, du fait notamment de moindres charges financières nettes.
Financement du développement commercial et remboursement intégral des emprunts obligataires convertibles
|(en K€)
|31/12/2024
|30/06/2025
|Capitaux propres
|32 758
|30 349
|Dettes financières non courantes
|6 853
|3 622
|Dettes financières courantes
|5 748
|5 793
|Trésorerie et équivalents de trésorerie
|20 578
|12 843
A fin juin 2025, Fermentalg dispose de 30,3 M€ de fonds propres et d'une trésorerie brute de 12,8 M€ pour 9,4 M€ de dettes financières (dont 3,6 M€ à plus d'un an).
La variation de trésorerie au cours du 1 er semestre (-7,7 M€) s'explique, pour l'essentiel, par le résultat de la période (capacité d'autofinancement de -2,7 M€) et une augmentation conjoncturelle du besoin en fonds de roulement (-2,6 M€) liée principalement à une activité commerciale concentrée sur la fin du semestre. Cette hausse conjoncturelle masque l'amélioration structurelle issue des conditions favorables octroyées par le groupe Huvepharma (gestion des stocks et délais de règlement). Le solde de la variation provient des investissements (-1,0 M€), dont une part relative à l'alliance stratégique avec Better Origin™ Ingredients, et des remboursements d'emprunts (PGE et avances remboursables pour -1,4 M€).
Par ailleurs, Fermentalg a procédé, post-clôture semestrielle, au remboursement en numéraire des obligations convertibles émises en 2020 pour un montant de 4,0 M€. Toutes les obligations convertibles émises en 2023 ont également été converties en actions nouvelles de sorte qu'à ce jour, plus aucun financement dilutif n'est en cours.
Prudence à court terme et ambitions à moyen terme
Compte tenu de la persistance des tendances macroéconomiques adverses observées au 1 er semestre 2025, Fermentalg avance avec prudence pour la 2 nde moitié de l'année. La Société vise néanmoins toujours une croissance à deux chiffres par rapport au niveau d'activité de 2024 (11,5 M€).
Les ambitions à moyen terme restent intactes, portées par l'industrialisation de nouveaux produits, l'acquisition de clients stratégiques dans de nouveaux segments de marché, l'expansion géographique et l'optimisation de ses coûts de production. Un nouveau point d'étape sera fait sur ces sujets à l'occasion de la publication des résultats annuels 2025.
Prochaine publication : chiffre d'affaires du 3
ème
trimestre 2025,
le 7 octobre 2025 (après la clôture des marchés)
À propos de Fermentalg
Fermentalg développe des BioSolutions à partir de micro-organismes aquatiques qui répondent aux objectifs d'un développement durable, en alliant performance économique, sociale et environnementale pour toutes ses parties prenantes. Fermentalg se positionne comme un acteur clé de la transition vers une économie plus durable en valorisant le potentiel des microalgues pour des solutions naturelles avec un impact positif sur la santé globale : celle des plantes, des animaux, des hommes et de la planète. Les lipides fonctionnels et la production de protéines fonctionnelles (antioxydants, colorants) constituent l'offre actuelle et future de la société
L'action Fermentalg est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0011271600 - ALGAE) et est éligible au PEA-PME. Elle a reçu la note Exemplaire (90/100) par EthiFinance ESG Ratings, agence de notation spécialisée dans la performance ESG des PME cotées sur les marchés européens, en faveur de l'Investissement Socialement Responsable (ISR).
Pour plus d'informations : www.fermentalg.com
Annexes
|
ETAT DU RESULTAT GLOBAL
(en milliers d'euros)
|30/06/2025
|31/12/2024
|30/06/2024
|Chiffre d'affaires
|7 605
|11 497
|6 319
|Autres produits liés à l'activité
|805
|1 612
|813
|Coût des produits vendus
|-6 351
|-9 002
|-5 247
|Frais de recherche et développement
|-2 110
|-4 792
|-2 099
|Charges opérationnelles hors R&D
|-4 257
|-8 415
|-4 145
|Autres produits et charges opérationnels courants
|0
|0
|0
|Résultat opérationnel avant paiement en actions et éléments non courants
|-4 308
|-9 100
|-4 360
|Charges de personnel liées aux paiements en actions
|-9
|-152
|-40
|Autres produits et charges opérationnels non courants
|-133
|32
|49
|Résultat opérationnel après paiement en actions et éléments non courants
|-4 449
|-9 220
|-4 351
|Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie
|293
|404
|86
|Coût de l'endettement financier brut
|-326
|-440
|-208
|Coût de l'endettement financier net
|-33
|-36
|-122
|Autres produits et charges financiers
|157
|-504
|-774
|Charge nette d'impôt
|0
|0
|0
|Quote-part dans le résultat net des entreprises associées
|0
|-3 117
|-415
|Résultat net
|-4 326
|-12 876
|-5 662
|Part minoritaires
|0
|0
|0
|RESULTAT NET PART DU GROUPE
|-4 326
|-12 876
|-5 662
|Autres éléments du résultat global (écarts actuariels liés aux engagements de retraite, non recyclables en résultat)
|0
|37
|0
|RESULTAT NET GLOBAL
|-4 326
|-12 839
|-5 662
|Part minoritaires
|0
|0
|0
|RESULTAT NET GLOBAL PART DU GROUPE
|-4 326
|-12 839
|-5 662
|Résultat net par action (en €)
|-0,04
|-0,17
|-0,10
|Résultat net dilué par action (en €)
|-0,04
|-0,17
|-0,10
|
BILAN
(en milliers d'euros)
|30/06/2025
|31/12/2024
|30/06/2024
|ACTIFS
|Actifs incorporels
|14 710
|14 862
|14 995
|Actifs corporels
|9 003
|9 541
|10 195
|Participation dans les entreprises associées
|0
|0
|2 702
|Actifs financiers et autres actifs non courants
|413
|67
|48
|Impôts différés actifs
|0
|0
|0
|TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS
|24 126
|24 470
|27 940
|Stocks
|621
|1 056
|1 934
|Créances clients et autres actifs liés aux contrats clients
|5 730
|2 750
|2 040
|Autres créances
|3 667
|2 290
|3 245
|Trésorerie et équivalents de trésorerie
|12 843
|20 578
|21 265
|TOTAL DES ACTIFS COURANTS
|22 861
|26 674
|28 484
|TOTAL ACTIFS
|46 987
|51 144
|56 425
|PASSIFS
|Capital
|3 847
|3 625
|3 515
|Primes
|26 016
|38 763
|38 360
|Réserves et RAN
|4 813
|3 209
|2 838
|Résultat net global
|-4 326
|-12 839
|-5 662
|Capitaux propres part du groupe
|30 349
|32 758
|39 050
|Intérêts minoritaires
|0
|0
|0
|TOTAL DES CAPITAUX PROPRES
|30 349
|32 758
|39 050
|Dettes financières non courantes
|3 622
|6 853
|8 673
|Engagements de fin de carrière
|351
|311
|321
|Autres passifs non courants
|506
|565
|623
|Impôts différés passifs
|0
|0
|0
|TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS
|4 480
|7 728
|9 617
|Dettes financières courantes
|5 793
|5 748
|5 323
|Provisions pour risques courants
|112
|0
|0
|Dettes fournisseurs
|4 235
|2 814
|891
|Dettes d'impôts sur les sociétés
|0
|0
|0
|Autres passifs courants
|2 017
|2 097
|1 544
|TOTAL DES PASSIFS COURANTS
|12 157
|10 659
|7 758
|TOTAL PASSIFS
|46 987
|51 145
|56 425
|
FLUX DE TRESORERIE
(en milliers d'euros)
|30/06/2025
|31/12/2024
|30/06/2024
|Résultat net part du groupe
|-4 326
|-12 876
|-5 662
|Amortissements et provisions (hors actif circulant)
|1 377
|2 551
|1 183
|Charges calculées sur paiements en actions
|9
|152
|40
|Quote-part sociétés mises en équivalence
|0
|3 117
|415
|Plus ou moins-values de cessions
|0
|4
|-48
|Quote-part subventions en résultats
|-58
|-116
|-58
|Variation de juste valeur des OCA
|-33
|403
|640
|Capacité d'autofinancement
|-3 031
|-6 766
|-3 490
|Coût de l'endettement financier brut
|326
|440
|208
|Charges d'impôts
|0
|0
|0
|
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement
financier et avant impôt
|-2 705
|-6 327
|-3 282
|Variation de stocks
|434
|5 750
|4 872
|Variation du poste clients (créances clients, autres actifs et passifs liés aux contrats clients)
|-2 980
|-1 672
|-962
|Variation du poste fournisseurs et comptes rattachés
|1 490
|1 302
|-585
|Variation des autres actifs et passifs courants (a)
|-1 568
|415
|-1 033
|Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité
|-2 624
|5 795
|2 292
|FLUX NETS DE TRESORERIE GENERES PAR L'ACTIVITE
|-5 329
|-531
|-990
|Production d'immobilisations (R&D immobilisée)
|-423
|-822
|-427
|Quote-part des subventions et CIR liée aux projets de développements activés
|143
|224
|132
|Acquisitions d'autres actifs corporels et incorporels
|-237
|-647
|-383
|Participations ou acquisition d'entreprises associées (MEQ)
|0
|0
|0
|Variation des dettes sur immobilisations
|-91
|106
|109
|Variation des autres actifs et passifs non courants
|-346
|-13
|6
|Cessions d'actifs corporels et incorporels
|0
|23
|18
|Cessions d'actifs financiers
|0
|0
|0
|FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS
|-954
|-1 128
|-545
|Augmentation de capital liée à la société mère
|-11
|11 521
|11 802
|Acquisitions et cessions d'actions propres
|10
|14
|-6
|Nouveaux emprunts et autres dettes financières
|0
|731
|168
|Remboursement d'emprunts et autres dettes financières
|-1 447
|-1 171
|-315
|Variation de comptes courants
|0
|0
|0
|Intérêts versés sur emprunts et dettes financières
|-5
|-18
|-10
|FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT
|-1 454
|11 076
|11 638
|Variation de trésorerie
|-7 737
|9 417
|10 103
|Trésorerie d'ouverture
|20 579
|11 162
|11 162
|Trésorerie de clôture
|12 843
|20 579
|21 265
|(a): dont variation du Crédit d'impôt recherche (CIR):
|-710
|-20
|-684
[1] Les procédures de revue limitée ont été effectuées. Le rapport financier semestriel sera mis à la disposition du public au plus tard le 31 octobre 2025.
[2] https://www.fda.gov/food/color-additives-information-consumers/tracking-food-industry-pledges-remove-petroleum-based-food-dyes?utm
