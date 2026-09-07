 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

FERMENTALG : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions
information fournie par Actusnews 07/09/2026 à 18:00
Ajouter Boursorama à vos sources

Informations relatives au nombre total
de droits de vote et d'actions
prévues par l'article L. 233-8 II du code de commerce
et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

Libourne, le 7 septembre 2026

Date Nombre d'actions composant le capital social Nombre théorique de droits de vote
(actions auto-détenues comprises) 		Nombre exerçable de droits de vote
(actions auto-détenues exclues)
31 août 2026 119 939 198 141 693 944 141 527 832

Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF, le nombre total de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

Prochaine publication : résultats du 1 er semestre 2026,
le 6 octobre 2026 (après la clôture des marchés)

À propos de Fermentalg

Fermentalg est un acteur de référence dans le développement et la production de Biosolutions durables issues de micro-organismes. L'entreprise conçoit, produit et commercialise des ingrédients innovants destinés aux marchés de la nutrition humaine et animale, dans le respect du principe « One Health ». Engagée en faveur des objectifs de développement durable des Nations unies, Fermentalg contribue à améliorer le bien-être humain, la santé animale et la préservation de l'environnement grâce à des solutions naturelles, performantes et responsables.

L'action Fermentalg est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0011271600 - ALGAE) et est éligible au PEA-PME. Elle a reçu la note Exemplaire (90/100) par EthiFinance ESG Ratings, agence de notation spécialisée dans la performance ESG des PME cotées sur les marchés européens, en faveur de l'Investissement Socialement Responsable (ISR).

Pour plus d'informations : www.fermentalg.com


Relations avec les journalistes : Relations avec les investisseurs :
ACTUS finance & communication
Fatou-Kiné N'DIAYE
Téléphone : +33 (0)1 53 67 36 34
fndiaye@actus.fr 		ACTUS finance & communication
Jérôme FABREGUETTES LEIB
Téléphone : +33 (0)1 53 67 36 78
fermentalg@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : m51xaJyclGacnGmeZpVtZ2VpaZeSlmOammeclGNuY8fFa59mmGlpl8iSamlhlW1r
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/100085-fermentalg_cp_ddv_20260831.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

FERMENTALG
0,4600 EUR Euronext Paris +0,22%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
SOITEC
143,35 +11,73%
CAC 40
8 306,15 +0,33%
HAFFNER ENERGY
0,668 +12,84%
Pétrole Brent
97,22 +1,36%
BIOPHYTIS
0,07 -9,21%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank