Fermentalg: chiffre d'affaires "record" en 2024

(AOF) - Fermentalg annonce boucler un exercice 2024 record sur le plan commercial avec un chiffre d’affaires de 11,5 millions d'euros, très nettement supérieur à celui de 2023 (4 millions d'euros) et à l’objectif fixé en début d’année dernière (10 millions d'euros). Le spécialiste des microalgues précise que cette performance est d’autant plus remarquable qu’il a eu à gérer, en fin d’année, des annulations et reports de commandes de deux clients significatifs "qui auraient dû permettre de dépasser largement le dernier objectif annoncé en cours d’exercice" à savoir 12 millions d'euros.

L'année à venir "doit conforter la trajectoire permettant d'atteindre l'objectif d'un chiffre d'affaires d'au moins 25 millions d'euros à l'horizon 2026", annonce la société, qui présentera ses résultats annuels le 20 mars.

