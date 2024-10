FERMENTALG : Chiffre d'affaires de 9,7 MEUR à fin septembre, en ligne avec l'objectif annuel 2024

Libourne – 3 octobre 2024 – Fermentalg (Euronext Growth / ALGAE) annonce son chiffre d'affaires non audité à fin septembre 2024 et fait le point sur son activité commerciale.

Un chiffre d'affaires multiplié par près de 3 en 1 an

Fermentalg confirme, à fin septembre 2024, sa nouvelle dynamique commerciale, avec un chiffre d'affaires de 9,7 M€ contre 3,3 M€ à fin septembre 2023, soit une multiplication par près de 3 fois, et 6,2 M€ à fin septembre 2022 qui constituait le précédent plus haut.

Cette performance est notamment le fruit de l'élargissement du portefeuille de clients, avec plus de 30% de comptes actifs par rapport à la même période de 2023, et une augmentation du chiffre d'affaires moyen.

La Société maintient son objectif de chiffre d'affaires de l'ordre de 12 M€ pour 2024, malgré un contexte de marché qui s'est durci pendant l'été.

Comme annoncé à l'occasion de la publication des résultats semestriels, la baisse des prix de l'huile de poisson, qui restent cependant au-dessus de leurs prix historiques, freine la transition vers les huiles algales opérée par les grands donneurs d'ordres. À cela s'ajoute désormais des reports de commandes dans le domaine de l'aquaculture, un nouveau débouché potentiel majeur pour la Société, en raison d'une épidémie parasitaire frappant les élevages de saumons.

Dans ce contexte, les équipes commerciales et marketing de Fermentalg poursuivent leurs efforts pour élargir les domaines d'intervention et le portefeuille de clients. La Société sera notamment présente sur les salons SupplySideWest en octobre aux Etats-Unis et Food Ingredients Europe en Allemagne en novembre, après avoir participé à Vitafoods Asia en septembre.

Prochaine publication : chiffre d'affaires 2024,

le 14 janvier 2025 (après la clôture des marchés)

À propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des microalgues, Fermentalg a pour objectif de proposer des solutions durables et des produits innovants qui contribuent au développement de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'ingrédients actifs issus des microalgues, destinés à la nutrition, à la santé et à l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes constituent l'offre actuelle et future de notre société. L'action Fermentalg est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0011271600 - ALGAE) et est éligible au PEA-PME. Elle a reçu la note Exemplaire (90/100) par EthiFinance ESG Ratings, agence de notation spécialisée dans la performance ESG des PME cotées sur les marchés européens, en faveur de l'Investissement Socialement Responsable (ISR).

Pour plus d'informations : www.fermentalg.com

Contact pour les journalistes : Relations avec les investisseurs : ACTUS finance et communication

Fatou-Kiné N'DIAYE

Téléphone : +33 (0)1 53 67 36 34

fndiaye@actus.fr ACTUS finance et communication

Jérôme FABREGUETTES LEIB

Téléphone : +33 (0)1 53 67 36 78

fermentalg@actus.fr