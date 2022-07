FERMENTALG : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la société de Bourse Gilbert Dupont

Libourne – 7 juillet 2022 – Fermentalg (Euronext – FALG), expert français des microalgues, annonce que, au titre du contrat de liquidité confié par la société à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 76 080 ;

Solde en espèces : 89 643,78 €.

Au cours du 1 er semestre 2022, il a été négocié un total de :

ACHAT 527 498 titres 1 407 858,49 € 1 718 transactions VENTE 495 343 titres 1 329 129,42 € 1 780 transactions



Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 43 925 ;

Solde en espèces : 168 372,84 €.

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0 ;

Solde en espèces : 500 000,00 €.

Prochaine publication : chiffre d'affaires du 1 er semestre 2022,

le 21 juillet 2022 (après Bourse)



À propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des micro algues, Fermentalg a pour objectif d'offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'actifs issus de micro algues à destination de la nutrition, la santé et de l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes composent l'offre présente et future de notre entreprise.

L'action Fermentalg, cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG), est éligible au PEA-PME et au « SRD long-seulement ». Elle fait partie de l'indice Gaïa, destiné à l'Investissement Socialement Responsable (ISR), regroupant les PME-ETI ayant reçues les meilleures notations en matière de performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

Plus d'informations : www.fermentalg.com

Annexes

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 718 527 498 1 407 858,49 1 780 495 343 1 329 129,42 03/01/2022 7 3388 10726,07 7 3669 11740,8 04/01/2022 28 11204 34725,68 7 1434 4516,67 05/01/2022 0 1825 5558,95 0 3509 10830,88 06/01/2022 17 5712 17397,61 6 1111 3388,66 07/01/2022 26 6831 20416,49 2 500 1500 10/01/2022 5 2149 6354,81 15 3501 10504,75 11/01/2022 12 1365 4074,93 15 4353 12999,36 12/01/2022 0 0 0 16 3680 11112,5 13/01/2022 12 3860 11594,67 12 3006 9062,79 14/01/2022 30 4676 13951,31 7 2859 8557,56 17/01/2022 4 555 1652,24 26 7054 21324,24 18/01/2022 9 4008 12227,61 15 7435 22789,76 19/01/2022 0 4360 13223,44 0 0 0 20/01/2022 6 2826 8554,3 21 7926 24204,42 21/01/2022 0 7379 22137,74 0 1650 4950 24/01/2022 0 6665 19176,54 0 600 1782 25/01/2022 3 1410 3858,47 26 5309 14720,8 26/01/2022 3 3200 8847,68 20 7125 20296,28 27/01/2022 0 8449 24274,82 0 7812 22712,61 28/01/2022 27 8781 25990,88 23 11477 35249,31 31/01/2022 15 6873 19341,31 9 1700 4847,04 01/02/2022 0 800 2224 0 6241 17643,31 02/02/2022 17 4272 12101,29 15 5002 14280,21 03/02/2022 15 3267 9378,25 3 725 2091,63 04/02/2022 34 10436 29381,51 0 0 0 07/02/2022 6 3038 8432,88 36 5793 16258,63 08/02/2022 20 6300 17619,84 10 4527 12748,03 09/02/2022 0 2700 7583,76 0 3718 10528,63 10/02/2022 6 2400 6672,96 18 6492 18326,27 11/02/2022 15 5128 14424,04 13 3300 9349,56 14/02/2022 0 8146 22289,09 0 1500 4110 15/02/2022 0 0 0 21 7685 21425,01 16/02/2022 10 4650 13059,53 9 3198 9021,88 17/02/2022 17 8314 23074,68 12 4805 13464,09 18/02/2022 15 4963 13543,03 13 3825 10570,39 21/02/2022 18 5687 15075,67 1 100 266 22/02/2022 6 2010 5182,79 35 16072 42944,38 23/02/2022 16 4777 12845,35 12 2822 7749,21 24/02/2022 38 14561 35952,57 20 6226 15607,96 25/02/2022 0 0 0 36 10150 25321,21 28/02/2022 8 3305 8130,3 29 10611 26981,65 01/03/2022 13 8760 22352,89 4 1137 2924,71 02/03/2022 33 6833 17189,09 20 6215 15767,46 03/03/2022 14 5998 15088,57 14 2807 7253,57 04/03/2022 22 6131 14758,54 0 0 0 07/03/2022 17 3038 6625,57 11 2575 5541,4 08/03/2022 19 4106 8816,4 26 4176 9178,85 09/03/2022 7 3810 8595,74 23 6400 14558,08 10/03/2022 23 5245 11732,54 22 5320 11987,56 11/03/2022 4 2150 4840,94 26 5599 12779,16 14/03/2022 2 222 522,81 25 4710 11204,62 15/03/2022 14 1935 4501,97 10 3237 7669,42 16/03/2022 0 0 0 0 6103 14990,8 17/03/2022 5 1175 2938,56 16 4491 11421,06 18/03/2022 24 6237 15618,07 9 1521 3846,3 21/03/2022 5 549 1373,76 3 766 1952,76 22/03/2022 1 1000 2505 10 3308 8345,42 23/03/2022 11 2851 7136,34 3 1300 3282,5 24/03/2022 0 2560 6379,52 0 2551 6421,63 25/03/2022 21 4751 11786,76 9 3182 7987,14 28/03/2022 6 1405 3464,73 9 1911 4778,84 29/03/2022 0 0 0 19 4855 12182,17 30/03/2022 6 1597 4075,22 21 7308 19125,04 31/03/2022 1 250 673,75 11 1785 4855,02 01/04/2022 2 1350 3676,05 17 2491 6792,46 04/04/2022 0 1413 3873,46 0 4192 11589,62 05/04/2022 25 7291 20411,15 36 8260 23270,07 06/04/2022 50 12165 34467,09 27 8872 25411,18 07/04/2022 36 7804 21556,21 3 300 840 08/04/2022 22 6791 18275,26 5 910 2477,11 11/04/2022 0 0 0 31 6906 18684,18 12/04/2022 0 5654 15323,47 0 1786 4864,89 13/04/2022 8 4211 11450,05 54 8652 23718,93 14/04/2022 25 5632 15224,99 25 3884 10540,01 19/04/2022 1 765 2142 62 14021 39334,51 20/04/2022 29 8719 24802,94 15 3433 9789,89 21/04/2022 34 8449 23956,29 31 8708 24892,69 22/04/2022 34 10633 29913,82 19 4607 13147,92 25/04/2022 14 3188 8736,4 15 1833 5115,35 26/04/2022 11 2907 7878,55 19 3171 8738,01 27/04/2022 6 1958 5312,45 26 5876 16052,64 28/04/2022 3 150 415,5 23 2845 7879,23 29/04/2022 27 6556 18047,36 11 1515 4231,7 02/05/2022 21 5790 15715,22 14 5770 15791,34 03/05/2022 18 4970 13898,11 25 4847 13727,67 04/05/2022 1 200 553,2 16 1642 4569,69 05/05/2022 35 11049 30609,04 31 7607 21235,7 06/05/2022 22 9820 26755,57 9 3069 8423,18 09/05/2022 24 3748 9784,9 0 0 0 10/05/2022 6 2200 5853,98 25 5358 14423,74 11/05/2022 16 9763 25875,86 16 4665 12743,38 12/05/2022 26 6510 16525,64 0 0 0 13/05/2022 3 1560 3853,2 15 3587 8980,05 16/05/2022 36 11943 29441,88 22 3946 9757,67 17/05/2022 0 0 0 31 9948 25002,31 18/05/2022 19 3536 8986,39 25 4468 11412,17 19/05/2022 25 4554 11474,71 33 6873 17511,03 20/05/2022 9 1600 4189,6 21 4135 10957,75 23/05/2022 32 7115 18380,89 8 2587 6835,37 24/05/2022 34 7608 19091,52 2 44 112,73 25/05/2022 5 1850 4586,89 5 1615 4009,24 26/05/2022 10 2048 5062,45 7 2415 6013,35 27/05/2022 14 3575 8909,97 18 3034 7627,17 30/05/2022 27 4536 11226,6 21 3330 8262,06 31/05/2022 20 4878 12091,1 21 8342 20809,95 01/06/2022 17 7882 19522,14 13 2873 7140,27 02/06/2022 18 3850 9464,84 11 3042 7493,05 03/06/2022 11 4969 12213,8 27 4290 10591,15 06/06/2022 14 2665 6600,67 16 3184 7932,94 07/06/2022 12 2546 6274,11 2 209 519,59 08/06/2022 0 0 0 16 2056 5130,95 09/06/2022 24 3902 9672,67 15 1971 4909,96 10/06/2022 24 4103 10081,48 5 1350 3327,35 13/06/2022 15 2798 6671,83 0 0 0 14/06/2022 22 3333 7674,23 0 0 0 15/06/2022 12 1568 3510,75 19 2894 6604,69 16/06/2022 25 5072 11538,8 4 46 106,26 17/06/2022 5 379 843,39 23 5470 12519,19 20/06/2022 0 4287 9689,91 0 0 0 21/06/2022 0 0 0 0 7140 16502,68 22/06/2022 0 1542 3609,82 0 1711 4029,06 23/06/2022 13 1912 4485,36 5 1138 2678,51 24/06/2022 4 592 1381,14 13 2686 6308,07 27/06/2022 30 3026 6988,55 0 0 0 28/06/2022 1 365 839,5 21 5380 12547,77 29/06/2022 27 4357 9858,58 5 600 1380 30/06/2022 21 2988 6573,3 0 0 0

