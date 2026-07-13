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Ferguson va racheter FloWorks à Wynnchurch Capital pour 1,6 milliard de dollars
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 16:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur l'évolution du cours de l'action au paragraphe 2 et de précisions tout au long du texte)

Le distributeur de matériel de plomberie Ferguson Enterprises FERG.N a annoncé lundi qu'il allait racheter FloWorks à la société de capital-investissement Wynnchurch Capital pour environ 1,6 milliard de dollars en numéraire, renforçant ainsi son portefeuille de produits et services industriels de contrôle des débits.

L'action de la société a progressé de plus de 2 % en début de séance.

La demande soutenue en matière de maintenance industrielle a incité des distributeurs tels que Ferguson à diversifier leurs sources de revenus au-delà du secteur de la construction, pour s'étendre aux secteurs de l'énergie et de l'industrie manufacturière.

FWI Holdings, connue sous le nom de FloWorks, distribue des équipements de régulation de débit utilisés pour contrôler le flux de liquides, de gaz et de vapeur dans les canalisations et les processus industriels. La société a généré environ 1 milliard de dollars de chiffre d’affaires en 2025.

Ferguson a déclaré que cette opération lui permettrait de renforcer sa présence sur des marchés à forte croissance tels que les centres de données et les semi-conducteurs, et d’augmenter immédiatement ses bénéfices.

La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2026, sous réserve des conditions habituelles et des autorisations réglementaires.

La société prévoit que cette acquisition générera environ 45 millions de dollars de synergies et a indiqué que son ratio d'endettement resterait dans la fourchette visée après la transaction.

J.P. Morgan Securities agit en tant que banque conseil de Ferguson, tandis que le cabinet Orrick, Herrington & Sutcliffe assure le conseil juridique.

Ferguson avait annoncé en juin son intention de supprimer sa cotation secondaire à la Bourse de Londres ( ) afin de réduire ses coûts et de simplifier sa gouvernance, ne conservant ainsi que la Bourse d’Amérique du Nord comme seule place de cotation. La société avait transféré sa cotation principale à la Bourse de New York en 2022.

Wynnchurch a acquis une participation majoritaire dans FloWorks auprès de la société de capital-investissement Clearlake Capital en 2023, pour un montant non divulgué.

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