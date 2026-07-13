Ferguson va acquérir FloWorks auprès de Wynnchurch Capital pour 1,6 milliard de dollars

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Ferguson Enterprises FERG.N a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue d'acquérir FloWorks auprès de la société de capital-investissement Wynnchurch Capital, dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 1,6 milliard de dollars, renforçant ainsi son portefeuille de produits et services industriels destinés au contrôle des débits.