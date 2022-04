Fenthum recrute un commercial d'A Plus Finance

(NEWSManagers.com) - La société luxembourgeoise de distribution Fenthum, qui commercialise les fonds Mainfirst AM et Ethenea, vient de recruter Jules Bruneau de la Salle comme développeur commercial pour la France. Il arrive d'A Plus Finance, où il était responsable des partenariats. Avant de travailler chez A Plus Finance, Jules Bruneau de la Salle a débuté sa carrière chez I&D Invest, la holding des médias Instit Invest et Distrib Invest, rachetée en 2018 par L'Agefi.