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FedEx trucking spinoff vise une marge d'exploitation de 12 % en 2026
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 16:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des prévisions pour 2026 dans les paragraphes 1-2)

FedEx Freight, la société de transport routier qui se sépare de l'entreprise de livraison de nuit cet été, devrait enregistrer une marge d'exploitation de 12 % cette année, a déclaré le nouveau directeur général John Smith aux investisseurs mercredi.

Ce chiffre est basé sur un revenu attendu de 8,7 milliards de dollars et un résultat d'exploitation ajusté de 1,1 milliard de dollars, a déclaré M. Smith lors de la première journée des investisseurs pour la société de transport routier qui sera séparée de FedEx FDX.N et deviendra une société indépendante cotée en bourse le 1er juin.

Avant la réunion, FedEx Freight - qui est en concurrence avec des entreprises telles que XPO XPO.N , Saia SAIA.O et Old Dominion Freight Line ODLF.O - a déclaré qu'elle s'attendait à une croissance moyenne de ses bénéfices de base de l'ordre de 10 % à 12 % à moyen terme.

FedEx Freight, le plus grand fournisseur de services de transport de lots partiels (LTL) aux États-Unis, prévoit également une croissance moyenne de son chiffre d'affaires de l'ordre de 4 à 6 % à moyen terme.

Les prévisions de FedEx Freight s'inscrivent dans un contexte où la hausse des prix du diesel aux États-Unis retarde le redressement tant attendu du secteur du transport routier et réduit les flux de trésorerie et les bénéfices des conducteurs indépendants de gros camions.

Les analystes ont déclaré qu'ils pensaient que les actifs de FedEx Freight n'étaient pas appréciés à leur juste valeur au sein de FedEx et que le fait d'être une entité publique distincte l'aiderait à se développer sur le marché du camionnage LTL qui implique le transport de plusieurs expéditions de différents clients sur un seul camion.

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FEDEX
368,180 USD NYSE +3,16%
OLD DOMINION FRE
206,5350 USD NASDAQ +3,82%
SAIA
397,4900 USD NASDAQ +5,83%
XPO
212,875 USD NYSE +6,16%
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