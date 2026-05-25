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Les Bourses européennes ouvrent dans le vert
information fournie par AFP 25/05/2026 à 09:14

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert dans le vert lundi, profitant de la chute des prix du pétrole provoquée par les espoirs de conclusion d'un accord mettant fin à la guerre au Moyen-Orient.

Dans les premiers échanges européens, la Bourse de Paris prenait 0,98%, l'indice Dax de Francfort gagnait 1,17% et Milan progressait de 0,99%. La Bourse de Londres était fermée en raison d'un jour férié.

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