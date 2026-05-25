Hausse en vue en Europe avec l'espoir d'un accord de paix en Iran

PHOTO DE FICHIER : Logo de la bourse Euronext près de Paris

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse ce lundi avec la perspective d'un ‌accord de paix imminent entre les Etats-Unis et l'Iran, ce qui fait fortement reculer le dollar et les cours pétroliers.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait gagner 0,77% à l'ouverture. Le Dax ​à Francfort pourrait avancer de 0,75%. La Bourse de Londres est fermée pour un jour férié.

L'indice EuroStoxx 50 est attendu en progression de 0,93% et le Stoxx 600 en hausse de 0,77%.

La géopolitique continue de dominer l'attention et l'appétit pour le risque devrait être privilégiée ce lundi. Un représentant américain de haut rang a déclaré que Téhéran avait accepté "le principe" d'une réouverture du détroit d'Ormuz en échange de la levée ​du blocus maritime américain. L'Iran a aussi accepté de remettre son stock d'uranium hautement enrichi, a-t-il dit, ajoutant que le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei semblait avoir approuvé les grandes lignes d'un accord. Le président américain Donald Trump a cependant déclaré par la suite qu'il ​n'y avait pas d'urgence à conclure un accord avec l'Iran.

Les marchés financiers veulent néanmoins croire à la ⁠perspective d'un accord, en témoigne le reflux des cours pétroliers sous la barre des 100 dollars.

Pour Chris Weston, directeur d'études chez Pepperstone, les marchés se concentrent davantage sur les gros titres ‌et non sur le calendrier d'un règlement du conflit.

"Le ton a toujours été tourné vers une forme de résolution (…) Nous sommes devenus très patients quant à l'échéance de cette résolution", a-t-il déclaré.

Célébration de la Pentecôte oblige, la séance de ce lundi devrait par ailleurs être marquée par de faibles volumes d'échanges en l'absence de nombreux ​opérateurs. Les marchés sont notamment fermés en Suisse, en Belgique, en Grande-Bretagne, au ‌Danemark, en Bulgarie, en Island, aux Etats-Unis, en Chine, ou encore en Corée du Sud.

La séance du jour ne comporte par ailleurs aucun indicateur ⁠économique majeur, tandis que côté entreprises, hormis la présentation par Ferrari de son premier modèle électrique, rien n'est prévu à l'agenda.

Il faudra attendre jeudi et vendredi la publication des indicateurs d'inflation aux Etats-Unis et dans plusieurs pays européens pour disposer d'éléments macroéconomiques de première importance alors que la Banque centrale européenne (BCE) et le Réserve fédérale américaine (Fed) se réunissent le mois prochain. Un relèvement des taux de la BCE est ⁠donné pratiquement acquis pour le mois de juin, ‌tandis que ceux de la Fed sont attendus en janvier 2027.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, les marchés saluant des signes ⁠de progrès dans les négociations entre l'Iran et les Etats-Unis ainsi que des résultats trimestriels robustes.

L'indice Dow Jones a gagné 0,58%, ou 294,04 points, à 50.579,70 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris ‌27,75 points, soit 0,37% à 7.473,47 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 50,87 points, soit 0,19% à 26.343,97 points.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a ⁠avancé de 2,87% à 65.158,19 points, franchissant pour la première fois la barre des 65.000 points, l'optimisme quant à un accord visant à mettre ⁠fin à la guerre en Iran ayant stimulé la ‌demande d'actifs risqués. Le Topix, plus large, a pris 1,29% à 3.942,57 points.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) gagne 1%.

Les marchés actions sont fermés en Chine continentale et en Corée ​du Sud pour un jour férié.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

L'action Delivery Hero est attendue en hausse de 5,7% ‌à l'ouverture lundi après la confirmation par le groupe allemand d'une offre de rachat de la part d'Uber.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en fort repli lundi, tombant à un plus bas de deux semaines, alors que l'optimisme se renforce quant au ​rapprochement des Etats-Unis et de l'Iran vers un accord de paix, même s'ils restent des sujets clés à régler, comme le blocage de facto du détroit d'Ormuz.

Le Brent reflue de 5,28% à 98,09 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 5,56% à 91,21 dollars.

CHANGES

Le dollar recule lundi de 0,25% face à un panier de devises de référence. Le billet vert est tombé ⁠à un creux d'une semaine alors que l'espoir d'un accord pour rouvrir le détroit d'Ormuz a fait chuter les prix du pétrole, même si les Etats-Unis ont minimisé les chances de parvenir bientôt à un accord avec l'Iran.

L'euro avance de 0,34%, à 1,1642 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3485 dollar (+0,42%).

TAUX

Le rendement du Bund allemand à dix ans cède environ cinq points de base, à 2,988%, contre 3,035% vendredi en clôture.

Le deux ans, plus sensible aux fluctuations sur les coûts d'emprunt, recule de 6,2 points, à 2,577%, après avoir fini vendredi à 2,64%.

Les marchés obligataires américains sont fermés ce lundi. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans avait fini vendredi à 4,572% et le deux ans à 4,127%.

AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE CLÉ À L'AGENDA DU LUNDI 25 MAI

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution ​d'Ankur Banerjee et Ruth Chai à Singapour; édité par Augustin Turpin)