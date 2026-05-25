PHOTO DE FICHIER : Logo de la bourse Euronext près de Paris

Les principales Bourses européennes sont orientées à la ‌hausse dans un sentiment d'appétit pour le risque avec la perspective d'une entente entre les Etats-Unis et l'Iran qui fait ​chuter les cours pétroliers sous la barre des 100 dollars le baril.

À Paris, le CAC 40 prend 0,90% à 8.188,89 points vers 07h00 GMT, après un gain de 0,37% vendredi. A Francfort, le Dax avance de 1,19%.

L'indice EuroStoxx 50 ​progresse de 0,88% et le FTSEurofirst 300 de 0,93%. Le Stoxx 600 gagne 0,62%, porté par les compartiments de la santé et des ressources de base, ​tandis que celui de l'énergie pèse. L'indice paneuropéen a touchant ⁠un sommet depuis le 2 mars et pourrait accéder à son plus haut niveau depuis le début de ‌la guerre israélo-américaine contre l'Iran, déclenchée le 28 février.

Sur le plan géopolitique, le président américain Donald Trump a déclaré que Washington et Téhéran avaient posé les bases d'un protocole d'entente pour ​mettre fin à leur conflit, tout en ‌soulignant qu'il n'y avait pas d'urgence à sceller un accord avec l'Iran.

Les marchés financiers ⁠américains sont fermés ce lundi pour un jour férié après avoir fini vendredi dans le vert. La Bourse de Londres est également fermée, tout comme les marchés en Chine continentale, ce qui donne lieu à de faibles échanges sur ⁠les places ouvertes pour ce ‌lundi de Pentecôte.

A Tokyo et à Taipei, les indices boursiers de référence ont atteint des niveaux ⁠records sur fond de dépréciation du dollar et d'important reflux des cours du pétrole, le Brent étant tombé autour ‌de 98 dollars le baril.

Malgré les incertitudes et les multiples rebondissements, les investisseurs estiment sur le ⁠dossier iranien que la question n'est plus de savoir s'il y aura un accord ⁠de paix mais quand cet ‌accord sera conclu.

"Les marchés se sont habitués à faire preuve d'une patience incroyable en attendant une avancée concrète, mais l'hypothèse ​de base d'un accord reste solide, les nouvelles du week-end ‌apportant une conviction supplémentaire, même si le calendrier reste incertain", commente Chris Weston, directeur d'études chez Pepperstone Group.

Le moral des investisseurs est également stimulé ​par la publication de données maritimes montrant que deux méthaniers ont traversé le détroit d'Ormuz, tandis qu'un superpétrolier transportant du brut irakien à destination de la Chine a quitté le Golfe samedi après y être resté bloqué ⁠pendant près de trois mois.

Aux valeurs, l'action Delivery Hero bondit de 8,30% après la confirmation par le groupe allemand d'une offre de rachat de la part d'Uber. Le Financial Times a rapporté dimanche que le groupe américain de services de VTC et de livraison de repas envisageait de relever sa proposition initiale qui valorise Delivery Hero à plus de 11,5 milliards d'euros.

A Paris, Abivax avance de 1,40% après la présentation de ses résultats financiers pour le premier trimestre.

(Rédigé par ​Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)