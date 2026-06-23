FedEx table sur une hausse de 11% de son chiffre d'affaires en 2026 après avoir enregistré une progression de ses bénéfices au quatrième trimestre grâce à une politique tarifaire favorable

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La société mondiale de livraison FedEx

FDX.N a déclaré s'attendre à une croissance de son chiffre d'affaires d'environ 11% et à un bénéfice par action compris entre 16,90 et 18,10 dollars, après avoir annoncé mardi une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre, favorisée par l'augmentation des tarifs.

Ces nouveaux objectifs annuels interviennent alors que FedEx modifie son exercice fiscal pour l'aligner sur l'année civile. Son exercice fiscal se terminait auparavant le 31 mai.

Cette annonce intervient également quelques semaines après la scission de sa division de transport routier de fret, FedEx Freight FDXF.N , le 1er juin, dans le cadre d’un plan pluriannuel visant à rationaliser ses opérations et à réduire ses coûts de plusieurs milliards de dollars.

FedEx a enregistré un bénéfice ajusté de 6,31 dollars par action pour le trimestre clos le 31 mai, contre 6,07 dollars un an plus tôt. Le chiffre d’affaires trimestriel a progressé de 12,6% pour atteindre 25 milliards de dollars, soutenu par une forte demande intérieure.

FedEx et son concurrent UPS UPS.N doivent s’adapter à l’évolution des politiques commerciales américaines, notamment la fin de l’exonération des droits de douane sur les envois de commerce électronique de faible valeur («de minimis») provenant de grands détaillants discount liés à la Chine, tels que Shein et Temu PDD.O , ce qui a pesé sur les volumes.

Les résultats trimestriels incluent l’activité de transport routier que FedEx a cédée au début du mois, mais Wall Street se concentre sur les performances de son activité de livraison de colis, qui connaît un ralentissement persistant dans le commerce électronique parallèlement à un regain de vigueur dans le segment haut de gamme des livraisons en 24 heures.

Le segment express, cœur de métier de FedEx, a enregistré une hausse de 14% de son chiffre d’affaires, tandis que celui de la division de transport routier de fret a progressé de 5%.

“Les résultats d’exploitation du segment Federal Express se sont améliorés au cours du trimestre, grâce à la hausse des rendements des envois prioritaires aux États-Unis et à l’international”, a indiqué la société dans un communiqué.

Au cours du trimestre, le plus grand opérateur mondial de fret aérien a également fait état d’une hausse de 66% de ses coûts de carburant. Il exploite une flotte de 391 avions-cargos et de 317 avions à turbopropulseurs.