FedEx revoit à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année après un solide trimestre des fêtes

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FedEx FDX.N , connu pour ses livraisons de nuit par avion, a relevé jeudi ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année après avoir fait état d'une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, grâce à une augmentation des livraisons pendant la période cruciale des fêtes de fin d'année.

La société s'attend désormais à ce que le bénéfice ajusté pour son exercice fiscal se terminant le 31 mai se situe entre 19,30 et 20,10 dollars par action.

En décembre, la société basée à Memphis prévoyait un bénéfice annuel de 17,80 à 19,00 dollars par action, ce qui représentait un relèvement de la limite inférieure de sa précédente fourchette de 17,20 à 19,00 dollars.

FedEx a déclaré que les résultats d'exploitation de son unité Express se sont améliorés au cours du troisième trimestre, grâce à des prix plus élevés pour les colis américains et internationaux, à des volumes nationaux plus importants et à des réductions de coûts continues.

Les gains ont été partiellement compensés par l'augmentation des salaires et des primes d'intéressement, la hausse des coûts de transport, l'impact des changements de la politique commerciale mondiale et l'immobilisation au sol de l'avion MD-11, selon elle.

Le bénéfice ajusté pour le trimestre crucial des vacances d'hiver est passé de 4,51 dollars l'année précédente à 5,25 dollars par action, même si la société a absorbé des millions de dollars de coûts inattendus liés au remplacement des camions et des avions de sa flotte MD-11, qui a été clouée au sol après l'accident mortel d'UPS en novembre 2025.

FedEx possédait 28 Boeing BA.N MD-11 en opération lorsque l'Administration fédérale de l'aviation a cloué au sol les avions après l'accident qui a tué 14 personnes, dont les trois pilotes à bord.

Les dirigeants ont déclaré précédemment qu'ils s'attendaient à ce que la flotte de MD-11 de la société soit remise en service d'ici la fin du mois de mai.

La société a également déclaré qu'elle s'attendait désormais à ce que son chiffre d'affaires annuel augmente de 6,0 % à 6,5 % par rapport à l'année précédente, alors qu'elle prévoyait auparavant une croissance de 5 % à 6 %.

FedEx est engagé dans une restructuration pluriannuelle qui comprend une réduction des coûts de plusieurs milliards de dollars, la combinaison de ses options de livraison Ground et Express, l'automatisation de certaines opérations et la scission de son activité de camionnage Freight le 1er juin.