FedEx propose une livraison plus rapide avec le lancement de FedEx SameDay Local
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 15:07
En collaboration avec OneRail, une société complète de solutions de livraison du dernier mile, FedEx SameDay Local permettra aux acheteurs de choisir la livraison en deux heures ou en fin de journée directement lors du paiement.
Le service connectera les clients FedEx à un réseau national de plus de 1 000 prestataires de livraison, coordonné par une orchestration intelligente.
Les commandes sont ensuite automatiquement associées au véhicule et au chauffeur appropriés, dépêchées rapidement, et relayées avec des mises à jour en direct du retrait à la livraison.
" FedEx SameDay Local offrira à nos clients une solution à grande échelle pour offrir les options de livraison souhaitées, sans ajouter de complexité à leurs opérations. " a déclaré Jason Brenner, vice-président senior du portefeuille digital chez FedEx.
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