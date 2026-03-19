FedEx prévoit un bénéfice en hausse pour l'exercice 2026 après un solide trimestre des fêtes de fin d'année, les actions augmentent

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(Ajoute les actions au paragraphe 2, le commentaire de l'analyste aux paragraphes 8 et 9, les détails au paragraphe 11, le contexte aux paragraphes 4 et 6, compare avec les estimations dans l'ensemble du document) par Lisa Baertlein et Abhinav Parmar

FedEx FDX.N , connu pour ses livraisons de nuit par avion, a relevé jeudi ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année après avoir annoncé un bénéfice et un chiffre d'affaires supérieurs aux estimations de Wall Street pour le troisième trimestre, grâce à une augmentation des livraisons pendant le trimestre des fêtes de fin d'année.

FedEx, dont le siège est à Memphis et qui, au début du mois, a dépassé UPS en valeur de marché pour la première fois, a vu ses actions augmenter de 8 % dans les échanges après les heures de bureau. La société était évaluée à environ 82,23 milliards de dollars à la clôture de mercredi.

FedEx s'attend maintenant à ce que le bénéfice ajusté pour son exercice fiscal se terminant le 31 mai se situe entre 19,30 et 20,10 dollars par action. Les analystes, en moyenne, s'attendent à ce que FedEx affiche un bénéfice annuel de 18,69 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

En décembre, la société prévoyait un bénéfice annuel compris entre 17,80 et 19,00 dollars par action.

FedEx a déclaré que ses perspectives ne supposaient aucune perturbation géopolitique supplémentaire, mais que les retombées de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, qui a fait grimper les taux de fret aérien et forcé les transporteurs à réacheminer leurs vols, pourraient peser sur les résultats du quatrième trimestre.

Selon les analystes de Stifel, environ 8 % du volume des exportations internationales de FedEx passe par des centres dans la région, ce qui souligne son exposition aux perturbations en cours.

FedEx a déclaré que les résultats d'exploitation de son unité Express se sont améliorés au troisième trimestre, aidés par des prix plus élevés pour les colis américains et internationaux, des volumes nationaux plus élevés et des réductions de coûts continues.

Les résultats du troisième trimestre "ont été stimulés par des rendements beaucoup plus élevés, mais cette fois-ci, un volume terrestre américain beaucoup plus important a également aidé la ligne du haut", a déclaré Jonathan Chappell, analyste chez Evercore ISI.

"Les économies réalisées grâce à la réorganisation du réseau continuent également de contribuer à l'augmentation des marges, et ces trois éléments ont permis d'obtenir un résultat très surprenant", a-t-il ajouté.

La compagnie a déclaré que ces gains ont été partiellement compensés par l'augmentation des salaires et des primes d'intéressement, la hausse des coûts de transport, l'impact des changements de la politique commerciale mondiale et l'immobilisation au sol des avions MD-11.

Le bénéfice ajusté pour le trimestre crucial des fêtes d'hiver a atteint 5,25 dollars par action, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 4,14 dollars par action, même si la société a absorbé des millions de dollars de coûts inattendus liés au remplacement des camions et des avions de sa flotte MD-11, qui a été clouée au sol après l'accident mortel d'UPS en novembre 2025.

FedEx possédait 28 Boeing BA.N MD-11 en service lorsque l'Administration fédérale de l'aviation a cloué au sol les avions après l'accident qui a tué 14 personnes, dont les trois pilotes à bord.

Les dirigeants ont déclaré précédemment qu'ils s'attendaient à ce que la flotte de MD-11 de la société soit remise en service d'ici la fin du mois de mai.

La société a également déclaré qu'elle s'attendait désormais à ce que son chiffre d'affaires annuel augmente de 6,0 % à 6,5 % par rapport à l'année précédente, alors qu'elle prévoyait auparavant une croissance de 5 % à 6 %.

FedEx est engagé dans une restructuration pluriannuelle qui comprend une réduction des coûts de plusieurs milliards de dollars, la combinaison de ses options de livraison Ground et Express, l'automatisation de certaines opérations et la scission de son activité de camionnage Freight le 1er juin.

FedEx a enregistré un chiffre d'affaires de 24 milliards de dollars pour le trimestre clos le 28 février, supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 23,43 milliards de dollars.